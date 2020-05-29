اليوم السابع
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الجمعة، 29 مايو 2020 04:46 م
خالد صلاح
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أسواق أوروبا تتراجع جماعيا فى آخر جلسات الأسبوع

الجمعة، 29 مايو 2020 12:10 م
أسواق أوروبا تتراجع جماعيا فى آخر جلسات الأسبوع اسهم اوروبا
أ ش أ

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انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية جماعيا، خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، لتنهي سلسلة مكاسب استمرت على مدار الأسبوع، حيث ضغطت التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين على الحالة الإيجابية التي شعر بها المتعاملون خلال الأسبوع لنتائج فتح الاقتصادات الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة.
 
وتراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنحو 1.13% إلى 351 نقطة، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب شهرية بواقع 3.6%، كما تراجع "كاك" الفرنسي بنسبة 1.24% إلى 4714 نقطة، وفقد "فايننشيال تايمز 100" البريطاني 0.96% عند 6158 نقطة، فيما انخفض "داكس" الألماني بنسبة 1.49% إلى 11602 نقطة.
 
ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مؤتمرا صحفيا "حول الصين"، وتتوقع الأسواق مزيدا من توتر العلاقات بين القوى الاقتصادية الكبرى في العالم.
 
ووافق البرلمان الصيني أمس الخميس على مقترح تطبيق قانون جديد للأمن القومي في هونج كونج، وأعلن أنه يستهدف التدخل الأجنبي والأنشطة الإرهابية.
 
وكشفت بيانات اقتصادية تراجع مبيعات التجزئة الألمانية بأكبر وتيرة منذ عام 2007 خلال أبريل، وذلك بنحو 5.3%، ولكنه مستوى أفضل من توقعات المحللين بأن تنخفض بنسبة 12%.
 
وأعلنت شركة "رينو" الفرنسية للسيارات عزمها الاستغناء عن أكثر من 15 ألف موظف على مدار 3 سنوات، إذ تسعى نحو خفض التكاليف الثابتة بأكثر من 2.21 مليار دولار.. فيما من المقرر أن تدخل فرنسا المرحلة الثانية من تخفيف قيود الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد في 2 يونيو المقبل، وستعيد خلالها فتح المطاعم والمقاهي.
 
وأخبر مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فيل هوجان المشرعين يوم الخميس أن التكتل مستعد للمضي قدما عندما تستأنف مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع المملكة المتحدة الأسبوع المقبل، وحث نظرائه البريطانيين على أن يحذوا حذوهم.
 
جدير بالذكر أنه من المقرر أن تعلن منطقة اليورو بيانات معدل التضخم عن شهر مايو الجاري في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات أن يسجل ارتفاع هامشي بنحو 0.1%.

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أسواق أوروبا

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دونالد ترامب

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