اليوم السابع
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أسهم أوروبا تتراجع فى ظل ترقب رد ترامب على الصين

الجمعة، 29 مايو 2020 11:49 م
أسهم أوروبا تتراجع فى ظل ترقب رد ترامب على الصين مؤشر اقتصادى
(رويترز)

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انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، إذ يساور المستثمرين القلق ترقبا لرد فعل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حيال الصين على خلفية قانونها للأمن القومى فى هونج كونج، مما يقلل بريق صعود الأسهم فى مايو أيار.

 

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 1.4 بالمئة، إذ قادت الخسائر قطاعات السفر والترفيه والبنوك صناعة السيارات التى كانت الأفضل أداء خلال الأسبوع.

 

وقال ترامب إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بشأن الصين فى وقت لاحق اليوم. ويخشى المستثمرون من رد أمريكى من شأنه إحداث المزيد من التوتر فى العلاقات الصينية الأمريكية وتثبيط آفاق التعافى الاقتصادى من الركود الذى أدى إليه فيروس كورونا.

 

وسجل ستوكس 600 صعودا بنسبة ثلاثة بالمئة فى مايو أيار بدعم من آمال فى تعاف اقتصادى عالمي، إذ أطلق صناع السياسات العنان لبرامج تحفيز وبدأت بعض الدول الخروج من إجراءات العزل العام.

 

وكان المؤشر داكس الألماني، الذى تشكل أسهم شركات السيارات ثقلا عليه، الأفضل أداء بارتفاع شهرى 6.8 بالمئة، إذ اشترى الكثير من المستثمرين فى الأسهم المتضررة المرتبطة بالدورة الاقتصادية بعد تحسن البيانات الاقتصادية.

 

 


أسهم أوروبا

ترامب

الصين

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