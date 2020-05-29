اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 11:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أخصائى تحاليل بـ"حميات الزقازيق" يكشف ملابسات خروج متوفاة كورونا بدون ضوابط

الجمعة، 29 مايو 2020 10:26 ص
أخصائى تحاليل بـ"حميات الزقازيق" يكشف ملابسات خروج متوفاة كورونا بدون ضوابط حميات الزقازيق
الشرقية-إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف هانى إبراهيم أخصائى تحاليل بمستشفي حميات الزقازيق، ملابسات واقعة خروج جثة متوفية يشتبه بإصابتها بكورونا، فى سيارة بعد قيام أسرتها بتغسيلها، قائلا: إننا نعاني نقص متطوعين والعمال للقيام بعملية تغسيل الموتي منذ ظهور فيرس كورونا بسبب عزوفهم في تعامل مع هذه الحالات، لافتا إلى أن مدير المستشفى يغسل الموتى بنفسه في أغلب الأحيان وعاملة واحدة مخصصة للسيدات.

أوضح لـ" اليوم السابع" أنه في هذه الواقعة السيدة وصلت المستشفى في حالة صحية  متأخرة، وأثناء محاولة إنقاذها وتقديم لها إسعافات  اللازمة في العناية المركزة، توفيت وأسرتها رفضت الانتظار لحين تنفيذ الإجراءات المتبعة وهي إخطار الصحة للإشراف على الغسل والدفن، واستدعاء عاملة المكلفة بالغسل، التي كانت في الوقت قامت بتغسيل 3 سيدات وانصرافت بعد انتهاء النبطشية الخاصة بها، فقرر نجل المتوفية عدم الانتظار وقام بنقل جثة والدته بسرير العناية، ونزل لمشرحة وتولي التغسيل والتكفين وصرفت لها الواقيات وأكياس التكفين ومواد مطهره وتعريفه بالارشادات.

أشار إلى أن سيارة إسعاف واحدة هي مخصصة لنقل الموتى، وان السيارة في هذا التوقيت خرجت لتوصيل جثة خارج المدينة، ورفضت أسره المتوفين الانتظار لحين وصول سيارة الإسعاف وقررت الخروج بسيارتهم المالكي بعدما تعدوا على أفراد أمن البوابة.

وبشأن عدم نظافة المشرحة، ووجود نفايات وبدل وقاية، أكد أن الغرفة في هذه الفترة شهدت تغسيل أربعة  جثث من بينهم صاحبة واقعة الفيديو، وان هناك الوقايات الخاصة بعمليات التكفين والتغسيل.

977810832296260(240p)_0000003890
 
 
 
977810832296260(240p)_0000026552
 
 
977810832296260(240p)_0000029036
 
 
977810832296260(240p)_0000034109
 
 
977810832296260(240p)_0000036636
 
 
977810832296260(240p)_0000044797

 


لشرقية

اخبار الشرقية

مستشفيات الشرقية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالكمامة.. بدء عمل الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل والفيش من الاثنين

بالكمامة.. بدء عمل الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل والفيش من الاثنين

برشلونة يزين ملعبه بـ15 ألف قميص وصورة لمشجعيه فى مباراة أتلتيكو مدريد

برشلونة يزين ملعبه بـ15 ألف قميص وصورة لمشجعيه فى مباراة أتلتيكو مدريد

27 يونيو موعد استكمال مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى

27 يونيو موعد استكمال مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى

مفتى الجمهورية فى حوار شامل: يجوز تعطيل الحج بسبب الوباء.. وابن تيمية ليس مصدرا للتشريع.. شوقى علام:"الاختيار" أحبط سنوات من دعاية التكفيريين الخبيثة وأحيا روح التضحية..والمتطرفون يستنبطون أفكارهم من كتب التراث

مفتى الجمهورية فى حوار شامل: يجوز تعطيل الحج بسبب الوباء.. وابن تيمية ليس مصدرا للتشريع.. شوقى علام:"الاختيار" أحبط سنوات من دعاية التكفيريين الخبيثة وأحيا روح التضحية..والمتطرفون يستنبطون أفكارهم من كتب التراث

رئيس الوزراء يتابع توصيل الأدوية لعلاج مصابى كورونا فى المنازل

رئيس الوزراء يتابع توصيل الأدوية لعلاج مصابى كورونا فى المنازل

غداً.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

غداً.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء (صور)

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء (صور)

الرجاء البيضاوى يؤكد أحقيته فى لقب "نادى القرن العشرين" بالمغرب

الرجاء البيضاوى يؤكد أحقيته فى لقب "نادى القرن العشرين" بالمغرب

تجدد مرة واحدة.. مهلة 180 يوما للمنشآت الصناعية المخالفة لتوفيق أوضاعها

تجدد مرة واحدة.. مهلة 180 يوما للمنشآت الصناعية المخالفة لتوفيق أوضاعها

سنتان مدة توفيق أوضاع المحال العامة المرخصة وفقا للقانون و5 ضوابط تلتزم بها

سنتان مدة توفيق أوضاع المحال العامة المرخصة وفقا للقانون و5 ضوابط تلتزم بها

"صحة البرلمان": لم نتلقى شكوى عن نقص أدوية علاج مصابى كورونا

"صحة البرلمان": لم نتلقى شكوى عن نقص أدوية علاج مصابى كورونا

محكمة الاستئناف تعود للعمل الاثنين المقبل بإجراءات احترازية

محكمة الاستئناف تعود للعمل الاثنين المقبل بإجراءات احترازية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة