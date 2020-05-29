أخصائى تحاليل بـ"حميات الزقازيق" يكشف ملابسات خروج متوفاة كورونا بدون ضوابط

الشرقية-إيمان مهنى

كشف هانى إبراهيم أخصائى تحاليل بمستشفي حميات الزقازيق، ملابسات واقعة خروج جثة متوفية يشتبه بإصابتها بكورونا، فى سيارة بعد قيام أسرتها بتغسيلها، قائلا: إننا نعاني نقص متطوعين والعمال للقيام بعملية تغسيل الموتي منذ ظهور فيرس كورونا بسبب عزوفهم في تعامل مع هذه الحالات، لافتا إلى أن مدير المستشفى يغسل الموتى بنفسه في أغلب الأحيان وعاملة واحدة مخصصة للسيدات.

أوضح لـ" اليوم السابع" أنه في هذه الواقعة السيدة وصلت المستشفى في حالة صحية متأخرة، وأثناء محاولة إنقاذها وتقديم لها إسعافات اللازمة في العناية المركزة، توفيت وأسرتها رفضت الانتظار لحين تنفيذ الإجراءات المتبعة وهي إخطار الصحة للإشراف على الغسل والدفن، واستدعاء عاملة المكلفة بالغسل، التي كانت في الوقت قامت بتغسيل 3 سيدات وانصرافت بعد انتهاء النبطشية الخاصة بها، فقرر نجل المتوفية عدم الانتظار وقام بنقل جثة والدته بسرير العناية، ونزل لمشرحة وتولي التغسيل والتكفين وصرفت لها الواقيات وأكياس التكفين ومواد مطهره وتعريفه بالارشادات.

أشار إلى أن سيارة إسعاف واحدة هي مخصصة لنقل الموتى، وان السيارة في هذا التوقيت خرجت لتوصيل جثة خارج المدينة، ورفضت أسره المتوفين الانتظار لحين وصول سيارة الإسعاف وقررت الخروج بسيارتهم المالكي بعدما تعدوا على أفراد أمن البوابة.

وبشأن عدم نظافة المشرحة، ووجود نفايات وبدل وقاية، أكد أن الغرفة في هذه الفترة شهدت تغسيل أربعة جثث من بينهم صاحبة واقعة الفيديو، وان هناك الوقايات الخاصة بعمليات التكفين والتغسيل.