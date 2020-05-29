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أخبار 24 ساعة.. الصحة تسجل أعلى إصابات ووفيات بفيروس كورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. الصحة تسجل أعلى إصابات ووفيات بفيروس كورونا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
رضا حبيشى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

 
الصحة تسجل أعلى معدل إصابات ووفيات بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل
 
لماذا ذروة الإصابات بفيروس كورونا خلال أسبوعين؟ 3 أسباب وراء ارتفاع وتيرة تفشى كوفيد 19.. الصحة العالمية: المصاب يعدى من 2 لـ3 أشخاص.. 80% من الحالات تتعافى دون دخول مستشفيات.. والكمامة والتطهير سلاحا المواجهة ‎
 
 
 
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا
 
الحكومة تدعم الفرق الطبية لمواجهة كورونا.. نقيب الأطباء: رئيس الوزراء أكد استعداده للتدخل للبت فى الشكاوى.. ووعد بالتوسع فى مسحات الـ PCR وتخصيص أماكن لعزل الطواقم الطبية.. ومتابعة توافر مستلزمات الحماية يوميا
 
اعرف نتيجة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها بنسبة نجاح 99.71 % ‎
 
التعليم تعلن بدء تقييم تلاميذ رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى.. المهمة يتولاها معلم الفصل وسقفها ينتهى عند موعد وقف الدراسة فى 15 مارس.. والوزارة تطالب الأسر باستكمال المنهج مع الأطفال فى المنازل
 
وزارة السياحة: شروط السلامة الصحية للفنادق تمكنك من الاستمتاع على شواطئ مصر
 

 


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