أخبار 24 ساعة.. الصحة تسجل أعلى إصابات ووفيات بفيروس كورونا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
لماذا ذروة الإصابات بفيروس كورونا خلال أسبوعين؟ 3 أسباب وراء ارتفاع وتيرة تفشى كوفيد 19.. الصحة العالمية: المصاب يعدى من 2 لـ3 أشخاص.. 80% من الحالات تتعافى دون دخول مستشفيات.. والكمامة والتطهير سلاحا المواجهة
30 مايو بدء تطبيق خطة التعايش مع كورونا.. الصحة تعلن التدرج فيها على 3 مراحل.. أولها إلزام المواطنين بالكمامة كشرط لأداء الخدمة والعقوبة من نصيب إدارة المنشأة.. ومنع المؤسسات من العمل دون اتخاذ تدابير الحماية
الحكومة تدعم الفرق الطبية لمواجهة كورونا.. نقيب الأطباء: رئيس الوزراء أكد استعداده للتدخل للبت فى الشكاوى.. ووعد بالتوسع فى مسحات الـ PCR وتخصيص أماكن لعزل الطواقم الطبية.. ومتابعة توافر مستلزمات الحماية يوميا
التعليم تعلن بدء تقييم تلاميذ رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى.. المهمة يتولاها معلم الفصل وسقفها ينتهى عند موعد وقف الدراسة فى 15 مارس.. والوزارة تطالب الأسر باستكمال المنهج مع الأطفال فى المنازل
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