اليوم السابع
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وزارة السياحة: شروط السلامة الصحية للفنادق تمكنك من الاستمتاع على شواطئ مصر

الخميس، 28 مايو 2020 01:57 م
وزارة السياحة: شروط السلامة الصحية للفنادق تمكنك من الاستمتاع على شواطئ مصر التباعد على الشواطئ
كتب محمد تهامى زكى

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أكدت وزارة السياحة والآثار المصرية، أن شروط السلامة الصحية التى وضعناها للفنادق ستمكنك من الاستمتاع بوقتك وبالمسافة التى تطمئنك، مع الهدوء والاسترخاء والمرح الذى ستجده على شواطئ مصر الخلابة.

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وقالت الوزارة، عبر حسابها على انستجرام: "الهدوء والاسترخاء والمرح هو ما ستجده على شواطئ مصر الخلابة بفنادق الساحل الشمالى والبحر الأحمر، شروط السلامة الصحية التى وضعناها للفنادق ستمكنك من الاستمتاع بوقتك وبالمسافة التى تطمئنك".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الهدوء والاسترخاء والمرح هو ما ستجده على شواطئ مصر الخلابة بفنادق الساحل الشمالي والبحر الأحمر ، شروط السلامة الصحية التي وضعناها للفنادق ستمكنك من الاستمتاع بوقتك وبالمسافة التي تطمئنك. Sandy beaches and crystal blue waters, serenity, relaxation and fun are what you’ll find when you go to hotels in Egypt’s North Coast or the Red Sea. With our new Hygiene Safety regulations, you will enjoy your time and your space. #samegreatfeeling #experienceegyptsoon #traveltomorrow @khaled.elenany @experienceegypt @unwto

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من ناحية أخرى، شاركت وزارة السياحة والآثار فى المنتدى الافتراضى الذى نظمته مفوضية الاتحاد الأفريقى AUC لوزراء الاتحاد الأفريقى المسؤولين عن الفنون والثقافة والتراث والآثار عبر الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد ( COVID-19) على القطاع والعاملين به، وجهود الدول لتوفير التراث الثقافى والأثرى للمجتمع وإتاحته للجمهور؛ مع الحفاظ على سلامة موظفيهم.

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وأوضحت ايمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار للاستثمار وتنمية الموارد المالية، أن الوزراء ناقشوا الإجراءات العاجلة التى تم اتخاذها لدعم قطاع الفنون والثقافة والتراث والآثار فى أفريقيا بما يتماشى مع الاستراتيجية القارية للاتحاد الأفريقى استجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد COVID-19، بالإضافة إلى التفكير فى الاستجابات التى يتم البدء بها عبر الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقي.

وخلال المنتدى الافتراضى، عرضت ايمان زيدان جهود وزارة السياحة والآثار المصرية وتعاملها مع الازمة، حيث اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة لتطهير وتعقيم المواقع الأثرية والمتاحف، وتطوير خدمات الزائرين بها استعدادا للفتح بعد اتخاذ إجراءات التعايش، مؤكدة على أن العمل مستمر فى مختلف المشروعات لافتتاحها بعد انقضاء الأزمة، مثل قصر البارون والمتاحف الجديدة أبرزها متحف شرم الشيخ.

كما تناول الحوار الإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى القطاع السياحى للفنادق من الفتح الجزئى واشتراطات السلامة الصحية للتشغيل والإجراءات الاحترازية والمتابعة الدورية من خلال غرفة عمليات من القطاعات المعنية، بالاضافة الى اعتماد شهادة سلامة صحية للتشغيل بالفنادق و التى تعطى الفنادق المستوفاة لاشتراطات السلامة الصحية المعتمدة من مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية الحق فى استقبال الزائرين.

 


وزارة السياحة

وزارة السياحة والاثار

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الساحل الشمالى

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الشواطئ المصرية

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