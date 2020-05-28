وزارة السياحة: شروط السلامة الصحية للفنادق تمكنك من الاستمتاع على شواطئ مصر

أكدت وزارة السياحة والآثار المصرية، أن شروط السلامة الصحية التى وضعناها للفنادق ستمكنك من الاستمتاع بوقتك وبالمسافة التى تطمئنك، مع الهدوء والاسترخاء والمرح الذى ستجده على شواطئ مصر الخلابة.
الهدوء والاسترخاء والمرح هو ما ستجده على شواطئ مصر الخلابة بفنادق الساحل الشمالي والبحر الأحمر ، شروط السلامة الصحية التي وضعناها للفنادق ستمكنك من الاستمتاع بوقتك وبالمسافة التي تطمئنك. Sandy beaches and crystal blue waters, serenity, relaxation and fun are what you’ll find when you go to hotels in Egypt’s North Coast or the Red Sea. With our new Hygiene Safety regulations, you will enjoy your time and your space. #samegreatfeeling #experienceegyptsoon #traveltomorrow @khaled.elenany @experienceegypt @unwto
من ناحية أخرى، شاركت وزارة السياحة والآثار فى المنتدى الافتراضى الذى نظمته مفوضية الاتحاد الأفريقى AUC لوزراء الاتحاد الأفريقى المسؤولين عن الفنون والثقافة والتراث والآثار عبر الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد ( COVID-19) على القطاع والعاملين به، وجهود الدول لتوفير التراث الثقافى والأثرى للمجتمع وإتاحته للجمهور؛ مع الحفاظ على سلامة موظفيهم.
وخلال المنتدى الافتراضى، عرضت ايمان زيدان جهود وزارة السياحة والآثار المصرية وتعاملها مع الازمة، حيث اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة لتطهير وتعقيم المواقع الأثرية والمتاحف، وتطوير خدمات الزائرين بها استعدادا للفتح بعد اتخاذ إجراءات التعايش، مؤكدة على أن العمل مستمر فى مختلف المشروعات لافتتاحها بعد انقضاء الأزمة، مثل قصر البارون والمتاحف الجديدة أبرزها متحف شرم الشيخ.
كما تناول الحوار الإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى القطاع السياحى للفنادق من الفتح الجزئى واشتراطات السلامة الصحية للتشغيل والإجراءات الاحترازية والمتابعة الدورية من خلال غرفة عمليات من القطاعات المعنية، بالاضافة الى اعتماد شهادة سلامة صحية للتشغيل بالفنادق و التى تعطى الفنادق المستوفاة لاشتراطات السلامة الصحية المعتمدة من مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية الحق فى استقبال الزائرين.
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