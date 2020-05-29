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«رينو» تعتزم إلغاء 15 ألف وظيفة حول العالم بعد تضررها من كورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 02:05 م
«رينو» تعتزم إلغاء 15 ألف وظيفة حول العالم بعد تضررها من كورونا رينو
كتب أحمد علوى

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فى ظل الأزمات المالية الناتجة عن جائحة كورونا المستجد ، تعتزم شركة «رينو» الفرنسية العملاقة لصناعة السيارات إلغاء نحو 15 ألف وظيفة حول العالم، من بينها 4600 في فرنسا، ضمن خطة لخفض التكاليف بقيمة ملياري يورو على مدى ثلاث سنوات.

ووفقاً لصحيفة لو فيجارو فإن الشركة شرحت للنقابات مساء الخميس الخطة التي من المقرر إعلانها قريبا، وتأمل الشركة إلغاء الوظائف من دون حاجة للتسريح بل من خلال المغادرة الطوعية وإجراءات التشكيلات الداخلية وإعادة تدريب الموظفين.

وستبدأ الشركة الفرنسية المشاورات مع ممثلي الموظفين في فرنسا الشهر المقبل. ومع تطبيق الخطة ستنخفض الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة عالميا من أربعة ملايين مركبة حاليا إلى حوالى 3,3 مليون.

من جهة أخرى، تجري رينو محادثات مع الحكومة الفرنسية للحصول على قرض مدعوم بقيمة 5 مليارات يورو، لكن الحكومة جعلت هذا مشروطًا بضمانات للعمال والإبقاء على الإنتاج في البلاد.

كما دفعت الجائحة الشركة للانضمام إلى مبادرة أوروبية بشأن بطاريات السيارات الكهربائية. وتمتلك الدولة الفرنسية حصة 15 بالمئة في رينو. 

والثلاثاء، أعلنت فرنسا خطة بقيمة 8 مليارات يورو لدعم صناعة السيارات التي قال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه يأمل في أن تساعد البلاد على جعلها رائدة أوروبا في تصنيع السيارات الكهربائية. 

وتواجه صناعة السيارات أزمة وجودية جراء جائحة كوفيد-19 التي تسببت في انخفاض المبيعات حيث أجبرت الحكومات المواطنين على البقاء في منازلهم لإبطاء انتشار الفيروس. 

لكن تراجع أرباح رينو بدء قبل ظهور وباء فيروس كورونا، إذ كانت تعاني من رحيل مديرها التنفيذي كارلوس غصن الذي تم توقيفه في اليابان في العام 2018 بسبب اتهامه بسوء سلوك مالي، قبل أن يظهر في لبنان.


فرنسا

كورونا

رينو

تسريح عمال رينو

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