وكيل صحة الشرقية يكلف فرق معاونة لإنهاء طلبات المواطنين والعاملين بالقطاع الصحى

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فرق خدمية ومعاونة بجميع الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة للمديرية، لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من العاملين بالقطاع الصحى سواء "إجازات، أو تنقلات، وغيرها"، وأيضاً طلبات المواطنين بالمحافظة، والتى تخص الإدارات المختلفة داخل ديوان المديرية من "الصيدلة، العلاج الحر، الأغذية، وغيرها من خدمات المواطنين بالمديرية"، دون حضور الأشخاص أنفسهم.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أنه اعتباراً من يوم السبت القادم سيتم تجميع الطلبات والشكاوى والتراخيص وغيرها المراد إنهاؤها بكل مستشفى وإدارة صحية بالمحافظة، وإرسالها مع مندوب يومياً إلى المديرية بعد استيفائها يقوم بتسليمها لفرق مكلفة بإنهاء الإجراءات والتأشيرات الخاصة بها، على مدار اليوم، أو خلال اليوم التالى كحد أقصى.

وأضاف وكيل الوزارة أن هذا يأتى ضمن خطة المديرية، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالقطاع الصحى، والمواطنين بالمحافظة، وبعد تشكيل لجنة من الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية برئاسة الأستاذ إبراهيم عابد مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، والتنسيق مع مديرى الإدارات الصحية ومديرى المستشفيات، للعمل على تنفيذ الخطة، وانهاء الطلبات المستوفاة بكل سهولة ويسر، لتخفيف العبء عن العاملين والمواطنين، وعدم تحملهم مشقة السفر، واستكمالا لتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19 والتقليل من التجمعات، والتعامل المباشر بين العاملين بالقطاع الصحى وبعضهم فى كافة قطاعات المحافظة.

كانت خصصت وزارة الصحة ، 25 مستشفى عاما و مركزيا بمحافظة الشرقية ، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.