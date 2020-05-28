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وكيل بيطرى الغربية: الانتهاء من وضع أساس المجزر نصف الآلى على مساحة 30 قيراطا

الخميس، 28 مايو 2020 03:00 ص
وكيل بيطرى الغربية: الانتهاء من وضع أساس المجزر نصف الآلى على مساحة 30 قيراطا الدكتور حاتم أنور وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية
الغربية محمد طارق

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قال الدكتور حاتم أنور وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة الغربية، إنه تم البدء فى إنشاء وتأسيس المجزر النصف آلى بالمحافظة، والذى يتم بمتابعة وتوجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية .

وأضاف وكيل الوزارة فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع "، أنه تم الانتهاء من وضع أساس المجزر على مساحة 30 قيراط بقرية شبشير الحصة التابعة لمركز ومدينة طنطا، موضحا ان القيمة المبدئية لتكلفة المجزر 30 مليون جنيه، وسيتم إنشائه على أحدث الأنظمة العالمية للذبح .

وكان الدكتور حاتم أنور وكيل وزارة الطب البيطرى فى محافظة الغربية، قال أنه فى إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، قام أطباء ومعاونين الطب البيطرى بالغربية باستمرار تطهير وتعقيم جميع المنشآت العامة والخاصة .

وأضاف وكيل الوزارة فى تصريح خاص ل " اليوم السابع " أن إجمالى عدد المنشآت التى تم تطهيرها وتعقيمها منذ بداية الجائحة حتى أمس بلغ عدد 9634 منشأة مقسمين إلى "المساجد، الكنائس، المنشآت الحكومية، الوحدات المحلية، الوحدات الصحية، منشآت تابعة لمديرية أمن الغربية".

وأشار إلى أن حملات التطهير مستمرة بناء على توجيهات محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، موضحا أنه يتم تطهير وتعيين جميع المجازر والوحدات البيطرية بصورة يوميا.


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