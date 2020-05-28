اليوم السابع
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هيئة البريد تعلن مواعيد العمل من 8 صباحا لـ 2 ظهرا بدء من السبت

الخميس، 28 مايو 2020 07:00 م
هيئة البريد تعلن مواعيد العمل من 8 صباحا لـ 2 ظهرا بدء من السبت عبده علوان
كتبت هبة السيد

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قال مسؤول بالهيئة القومية للبريد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ان مواعيد عمل مكاتب البريد عقب انتهاء العطلات الرسمية ستبدأ من 8 صباحا إلي 2 ظهرا، أما مواعيد المكاتب المسائية ستستمر حتى 4 عصرا، وتستانف مكاتب البريد العمل يوم السبت الموافق 30 مايو الجارى.
 
كان عبده علوان رئيس الهيئة القومية للبريد قد أكد لـ"اليوم السابع" فى وقت سابق، إن هيئة البريد تعمل بكامل طاقتها منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتقدم جميع الخدمات الحكومية والمالية والمجتمعية والبريدية عدا تلك المتعلقة بالإصدارات.
 
وأضاف علوان، أن خدمات الأحوال المدنية ومنها إعادة إصدار الرقم القومى ستعود تدريجيا عبر مكاتب الهيئة فور ورود التعليمات الخاصة بهذا الشأن من مجلس الوزراء عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك. 
 
وعدد مكاتب البريد الحكومية تصل إلى 3981 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 3967 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018 بمعدل، فيما يصل متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد قد بلغ نحو 24.993 ألف مواطن بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019، مقارنة بنحو 23.165 الف مواطن خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2018  وبمعدل نمو سنوى 7.89%.
 
وتبلغ قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد نحو 6.76 مليار جنيه بنهاية يوليو- سبتمبر 2019 وهى نفس قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب فى الفترة من يوليو - سبتمبر 2018، وفقا للتقرير الربع سنوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 
 
وبلغت قيمة المعاشات من مكاتب البريد 6.88 مليار جنيه بنهاية الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 6.68 مليار جنيه بنهاية الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2018. ياتى ذلك فيما تواصل الهيئة تسليم معاشات مستحقى "تكافل وكرامة" منذ ثلاثة أيام وعددهم أقل من 3 ملايين مستحق، وسط إجراءات وقائية لمنع التكدث والازدحام بالمكاتب. 

الهيئة القومية للبريد

عبده علوان

مواعيد عمل مكاتب البريد

هيئة البريد

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