هيئة البريد تعلن بدء صرف المعاشات للمستحقين الاثنين المقبل

كتبت هبة السيد

قال مسؤول بالهيئة القومية للبريد، لليوم السابع، إن الهيئة ستبدأ فى صرف المعاشات للمستحقين بداية من الإثنين المقبل الموافق 1 يونيو 2020، وذلك فى جميع المحافظات وسيتم تقسيم أيام صرف المعاشات وفقا لما تحدده وزارة التضامن الاجتماعي، فيما تستانف جميع مكاتب البريد علي مستوى الجمهورية عملها بداية من 30 مايو الجارى عقب انتهاء العطلات الرسمية، حيث تعود جميع الخدمات المتوقفة تدريجيا.

ويصل عدد مكاتب البريد الحكومية 3981 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 3967 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018 بمعدل، فيما يصل متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد قد بلغ نحو 24.993 ألف مواطن بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019، مقارنة بنحو 23.165 الف مواطن خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2018 وبمعدل نمو سنوى 7.89%.

وتبلغ قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد نحو 6.76 مليار جنيه بنهاية يوليو- سبتمبر 2019 وهى نفس قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب فى الفترة من يوليو - سبتمبر 2018، وفقا للتقرير الربع سنوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبلغت قيمة المعاشات من مكاتب البريد 6.88 مليار جنيه بنهاية الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 6.68 مليار جنيه بنهاية الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2018. ياتى ذلك فيما تواصل الهيئة تسليم معاشات مستحقى "تكافل وكرامة" منذ ثلاثة أيام وعددهم أقل من 3 ملايين مستحق، وسط إجراءات وقائية لمنع التكدس والازدحام بالمكاتب.

وكان رئيس الهيئة القومية للبريد، عبده علوان قد أكد فى وقت سابق، إن عدد من مكاتب الهيئة ستقدم خدمات توثيق الشهر العقارى وسيتم تحديد عددها بالتعاون مع وزارة العدل عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.