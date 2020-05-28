نقابة تجاريين القاهرة تطالب أعضاءها المترددين على مقرها بارتداء الكمامة

كتبت ـ آية دعبس

طالبت نقابة تجاريين القاهرة، برئاسة الدكتور حافظ الغندور نقيب تجاريين القاهرة، كافة أعضائها المترددين على مقراتها الالتزام بارتداء الكمامات حرصا على سلامتهم وسلامة موظفى النقابة ومقدمى الخدمة للأعضاء، مشيرة إلى أن توفير الكمامة هى من مسئولية المُستفيد من الخدمة. وأوضح الدكتور حاتم قابيل، الأمين العام لنقابة تجاريين القاهرة، أنه من المقرر أن تستأنف النقابة العمل بدءا من السبت المقبل 30 مايو 2020، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، والتى بدأت السبت الماضى، وتستمر حتى غد الجمعة 29 مايو 2020.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة للتجاريين، أنها تعمل خلال الفترة الجارية، للانتهاء من إعداد دفعة معاشات الأعضاء المتقدمين فى أشهر "يناير، فبراير، مارس، أبريل"، من عام 2016 ، بالإضافة إلى توفير الدفعات القديمة للتقاعد والورثة المستحقين.

وقال عادل ياسين، الأمين العام لنقابة التجاريين، فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، إن النقابة تقدمت بدراسة لمجلس النواب، خاصة بإمكانيات النقابة المادية، لبحث إمكانية تفعيل الدمغات الخاصة بها، لدعم صندوق المعاشات، وذلك بعد وصول مديونية النقابة لأصحاب المعاشات بمستحقات 4 سنوات، ولا يوجد أى موارد لدينا سوى الاشتراكات الضعيفة.

وأوضح ياسين، أن النقابة لا تحصل إلا على 12 مليون جنيه كدعم من وزارة المالية لها، فى حين أن النقابة بها مليون و250 ألف تجارى عضو بها، من بينهم 200 ألف مستحق للمعاش، لافتا إلى أن نقابة المهندسين مستمرة فى تحصيل دمغاتها رغم أن أعداد أعضائها أقل من ربع عدد أعضاء نقابة التجاريين.

وأشار إلى أن الدراسة تم إجراؤها عقب عقد عدد من ممثلي النقابة، اجتماع مع بعض أعضاء مجلس النواب، لبحث حل أزمة موارد النقابة، والذين طلبوا بدورهم تقديم دراسة وافية عن وضع النقابة، لافتا إلى أن النقابة تعاقدت مع خبير إكتوارى وتم الإنتهاء منها سريعا، وتم تقديمها لمجلس النواب.