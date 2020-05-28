اليوم السابع
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نائب محافظ الدقهلية يستقبل سائق المنسى بمكتبه ومجندا آخر شارك بموقعة البرث

الخميس، 28 مايو 2020 09:06 م
نائب محافظ الدقهلية يستقبل سائق المنسى بمكتبه ومجندا آخر شارك بموقعة البرث جانب من اللقاء
الدقهلية - شريف الديب

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استقبل هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، البطل خالد محمد مستجير محرز أحد الجنود البواسل الناجين من موقعة الحادث الإرهابى الغاشم الذى تعرض له كمين البرث فى عام 2017، وهو أحد أبطال الكتيبة 103 بقيادة الشهيد البطل الراحل أحمد منسى بشمال سيناء، ويعمل سائقا للشهيد المنسى.

وقد نجح المجند ابن مدينة المنزلة، فى قتل عدد كبير من التكفيريين والإرهابيين فى معركة كمين البرث، بعد تعرضه لإطلاق نار، وتعرضه للإصابة، عبارة عن إعاقة فى العين اليمنى، وتركيب شرائح ومسامير فى الذراع الأيسر والأيمن، وقدمه اليسرى وقد أنهى فترة تجنيده وخدمته العسكرية بعد تعرضه للإصابة، وتم تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسى ومنحه وسام الجمهورية من الدرجة الثالثة .

ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتوفير فرصة عمل للبطل، تتناسب مع إصابته، كما وعد المحافظ بعمل حفل تكريم له كبير يليق بما قام به أبطال القوات المسلحة.

وقد وجه نائب المحافظ لوكيل وزارة القوى العاملة، بتوفير فرصة عمل تناسب إصابة البطل، كاقل رد على ما قام به أبطال مصر، وتضحيتهم من أجل الوطن.

 

كما استقبل نائب المحافظ، الجندى خالد محمد مصطفي، احد جنود معركة البرث، وابن قرية صدقا التابعة لمركز تمى الأمديد، والذى أصيب خلال معركة البرث حيث أصيب بشظابا فى القدم، وإصيب باعاقة فى الأذن اليسرى.

 

وأكد المجند أنهم رفضوا قيام الإرهابيين برفع علم داعش على الكمين، واستمروا فى القتال حتى أسقطوا منهم العشرات.

نائب محافظ الدقهلية يستقبل سائق المنسى (1)
نائب محافظ الدقهلية يستقبل سائق المنسى 

 

نائب محافظ الدقهلية يستقبل سائق المنسى (2)
نائب محافظ الدقهلية يستقبل سائق المنسى 

الدقهلية

محافظ الدقهلية

أبطال كمين البرث

مصابى موقعة البرث

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