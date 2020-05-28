اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 11:43 م
خالد صلاح
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موسكو تسجل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا بإجمالى 2330 حالة

الخميس، 28 مايو 2020 11:00 م
موسكو تسجل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا بإجمالى 2330 حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
موسكو أ ش أ

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أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 76 وفاة جديدة فى العاصمة موسكو، ناجمة عن فيروس كورونا.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا فى موسكو - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس - بأن عدد المتوفين بالمرض فى المدينة ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 76 شخصا، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوى الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين فى العاصمة بلغت حتى الآن 2330 شخصا، بعد أن كانت 2254 فى الإحصائية السابقة.

 


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