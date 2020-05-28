مستشار الرئيس لشئون الصحة: ذروة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

الغربية محمد طارق

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن ذروة جائحة فيروس كورونا فى مصر تبدأ بعد أسبوعين، وذلك خلال مشاركته بالمؤتمر الافتراضي الدولي لجامعة طنطا، والذى يناقش أحدث الأبحاث العلمية فى العالم فى مواجهة فيروس كورونا.

وأشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، بدور جامعة طنطا وتقديمها عدد وافر من الأبحاث فى مجال العلاج والتشخيص لفيروس كورونا كوفيد 19، معربا عن سعادته بالمشاركة بالمؤتمر، مطالبا بانشاء خط ساخن بجامعة طنطا لتلقى بلاغات بالإصابات الجديدة والحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا كما طالب بوجود مستشفى عزل فى جامعة طنطا.

وتناول الدكتور عوض تاح الدين خلال الجلسة العلمية الأولي "المستجدات عن الكورونا في مصر"، مطالبا بتكاتف كافة الموسسات للخروج من الأزمة إلي بر الامان.

وكان الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا رحب فى بداية كلمته بالمؤتمر الدولى الافتراضى الأول لجامعة طنطا عبر تقنية " الفيديو كونفرانس" بكل العلماء المشاكين بالمؤتمر من مختلف دول العالم.

وقال إن المؤتمر يستهدف مواجهة فيروس كورنا المستجد بالبحث العلمى وبحث طرق العلاج المضاد وتحديد اللقاحات ومناقشة اثار ازمة كورونا الاقتصادية والاجتماعية ومستقبل العالم بعد الجائحة.

وأشاد رئيس الجامعة بالاقبال الدولى الكبير على المشاركة فى المؤتمر حيث يشارك فى الجلسة الافتتاحية 300 من كبار العلماء حول العالم فى مجالات الطب والدواء والعلوم الاجتماعية والاقتصادية

وقال رئيس الجامعة، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت أن تواجه أزمة فيروس كورونا المستجد بحرفية، جاء ذلك في كلمته التي القاها في افتتاح فعاليات المؤتمر الافتراضي، والذي تنظمه جامعة طنطا على مدى يومى 27 و28 مايو الحالى بعنوان "البحث العلمى ومستقبل المنظومة الصحية والعالم بعد جائحة كورونا ".

أكد الدكتور مجدى سبع علي أهمية دور الجامعة البحثي والمجتمعي للتغلب على أزمة كورونا في ظل الظروف الراهنة، وتأكيدًا على المشاركة الفاعلة للتكاتف مع جهود الدولة وتنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية الواعية في مواجهة الأزمة.