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مدير مستشفى حميات الزقازيق يكشف تفاصيل خروج جثة بدون ضوابط احترازية..فيديو

الخميس، 28 مايو 2020 02:45 م
مدير مستشفى حميات الزقازيق يكشف تفاصيل خروج جثة بدون ضوابط احترازية..فيديو الدكتور أحمد ثابت مدير مستشفى الحميات بالزقازيق
الشرقية - إيمان مهنى

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قال الدكتور أحمد ثابت مدير مستشفى الحميات بالزقازيق، بشأن واقعة خروج جثة متوفية يشتبه بإصابتها بكورونا، فى سيارة ملاكي، إن فرد أمن وصل قبل مغادرة الأسرة بالجثة، ونقلها لسيارة الإسعاف وخرجت من المستشفى بالإسعاف.

وأضاف أن لجنة تحقيق من مديرية الصحة، تتولى التحقيق فى الواقعة، وفحص ملفات، وملابسات وفاة السيدة و أسبابها هل كانت مصابة بالكورونا، أم وفاة نتيجة مرض آخر

وحصل اليوم السابع ، على مقطع فيديو ، يتضح أنه فى ساعة متاخره من الليل ، يشكو مواطن من عدم تواجد متخصصين لتغسيل موتى ضحية فيروس كورونا ، حيث أضطر بنفسة فى نقل جثة والدته من الدور الثالث إلى الثلاجة ، وقام نجل المتوفية بعملية الغسل بمفردة ، وتكيس الجثمان بكيس أسود لمنع نقل العدوى ، وأوضح الفيديو غرفة المشرحة وبها إهمال جسيم ونفايات طبية تخص موتى ، مما تعد بورة لنقل العدوى ، و شكى المواطن انه أضطر لنقل الجثة فى سيارة خاصة ، لعدم توافر سيارة مخصصة لنقل الموتى .

وشكل الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لجنة برئاسة الدكتور خالد فوزى وكيل مديرية الشئون الصحية، وعضوية مدير إدارة الشئون القانونية، ومدير إدارة التفتيش المالى والإداري، وأعضاء من الإدارة العامة للطب العلاجي، وإدارة مكافحة العدوى بالمديرية، لفحص واقعة خروج حالة متوفية من مستشفى حميات الزقازيق دون اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لها، مع فحص ملابسات الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم مخاطبة شركة الأمن المكلفة بتأمين المستشفى للتحقيق فى الموضوع ومجازاة المتسببين من أفراد الأمن فى عدم تواجدهم بالبوابة الرئيسية، مع خروج الحالة من بوابة المستشفى دون أى تصريح، والإفادة بما أسفرت عنه التحقيقات.

 

 


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خروج جثة سيدة متوفية

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