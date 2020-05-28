اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مايو 2020 06:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مدير التوجيه المعنوى بالجيش الليبى: صد محاولة تقدم جديدة للميليشيات جنوب طرابلس

الخميس، 28 مايو 2020 05:42 م
مدير التوجيه المعنوى بالجيش الليبى: صد محاولة تقدم جديدة للميليشيات جنوب طرابلس خالد المحجوب
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مدير التوجيه المعنوى فى الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب أن القوات صدت محاولة تقدم جديدة للميليشيات في محاور جنوب طرابلس، كما أعلن أن الجيش الوطني الليبي ينفذ سلسلة غارات على مخازن ذخيرة للميليشيات والتنظيمات المتطرفة بمنطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس، حسبما ذكرت سكاى نيوز في خبر عاجل لها.

أكد نائب رئيس المجلس الأعلى لأعيان ومشايخ ليبيا السنوسى الزوى أن أطماع الرئيس التركى رجب أردوغان سوف تتحطم على أسوار طرابلس ولن تتمدد، مضيفا: "هذا شىء يعرفه التاريخ بأن الأتراك ليسوا أهلا لهذه الحرب، ولم يعرفوا بأنهم يحاربون أحفاد المختار ورجال أقوياء كأحجار الصوان".

 

وقال الزوى، فى مقابلة تليفزيونية، إن الحرب الحالية هى خسارة لتركيا وأطماعها، مؤكداً أن المرتزقة السوريين الذين جندتهم تركيا سيكون مصيرهم الموت أو الأسر لدى الجيش الليبى، لافتا إلى أن الشعب الليبى لم ينس أن تركيا سلمت ليبيا على طبق من ذهب لأيطاليا عام 1911.

 

وبسؤاله حول نية تركيا تحويل قاعدة "الوطية" لجلب المرتزقة إلى ليبيا، قال الزوى إن قاعدة "الوطية، وعن طريق منافذ بدولة تونس، تدخل معدات ويأتون مرتزقة ونحن فى ليبيا نعتبر تونس ليبيا وليبيا تونس لايمكن أن يستمر هذا الشىء بوجود رجال وطنيين أصحاب مبادئ وقيم بتونس".

 

وأشار الزوى إلى أن مشكلة القبائل التى تساند الجيش الليبى لتحريرها من الغزو التركى ليست أبناء البلد الواحد، بل المرتزقة الذين جلبهم أردوغان لاحتلال ليبيا ونهب خياراتها، مردفاً: "إن سلّموا أنفسهم وألقوا السلاح سوف تضمن لهم القبائل فى ليبيا السلام ورجوعهم لأرضهم سالمين، وإن لم يرضوا وذهبوا وراء أطماعهم لاحتلال ليبيا، وهذا شىء مستحيل، فسيحمل كل أبناء ليبيا حتى من هم فى السن السابعة السلاح ضد تركيا، وفق قوله، ورأى أن ما يحدث من فوضى بانتشار السلاح، سيسبب الفوضى داخل بلاد شمال أفريقيا والمتوسط.

 

 


ليبيا

خالد المحجوب

طرابلس

الوضع في ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 28-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 28-5-2020

عادل إمام يسخر من ترجمة "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" بمدرسة المشاغبين

عادل إمام يسخر من ترجمة "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" بمدرسة المشاغبين

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

استغل سفر زوجته وارتكب جريمة فى المطبخ (فيديو)

استغل سفر زوجته وارتكب جريمة فى المطبخ (فيديو)

تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة