محافـظ المنوفية : توريد 129 ألف و 787 طن قمح للشون والصوامع منذ بدء الحصاد

المنوفية - محمود شاكر

صرح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، أن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح لهذا العام بلغ 129 ألف و 787 طن قمح ، وذلك منذ بداية موسم الحصاد وسط إجراءات إحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، موضحا أن ما تم توريده اليوم 14 6 طن قمح ، مشيرا إلى أن السعة التخزينية للمحافظة 216 ألف طن وهو ما يفوق المستهدف .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية ، على المتابعة الدورية لإستلام الأقماح الجديدة بالشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى الإنتهاء من موسم الحصاد ، مشدداً على تسهيل كافة الإجراءات أثناء الإستلام والتسهيل على المزارعين وتذليل كافة العقبات التى تعوق عمليات التوريد حفاظا على المحصول بإعتباره من المحاصيل الإستراتيجية الهامة .

كان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قد عقد إجتماعاً تنسيقياً مع مجموعة العربى بشأن بدء إستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا والوقوف على آخر التجهيزات ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ والدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة و الدكتور سعيد محمد البربرى مدير مستشفى العربى بأبو رقبة ، ووكيل مديرية الصحة.

حيث تناول اللقاء مناقشة سبل التنسيق الكامل بين مديرية الصحة ومجموعة العربى لتوفير المستلزمات الطبية والأطقم الطبية والمسحات اللازمة لبدء دعم منظومة الصحة فى مواجهة أزمة كورونا ، حيث أكد محافظ المنوفية على بدء إستقبال حالات الإصابة بكورونا من العاملين بمجموعة توشيبا العربى وأسرهم من الدرجة الأولى اليوم بمستشفى الشروق التابعة لمجموعة العربى بسعة 40 سرير لتقديم الخدمة الطبية لمصابى كورونا بدءا من اجراءات الفحوصات الطبية وتشخيص الحالة وحتى العزل .

كما أشار المحافظ إلى أنه سيتم البدء يوم الخميس المقبل فى إستقبال حالات الإصابة المتوسطة بمركز ومدينة أشمون بمؤسسة العربى لتنمية المجتمع بأبو رقبة وستكون الأولوية الأولى لأهالى قرية أبو رقبة بإجمالى عدد 60 سرير ، كما سيتم إستقبال حالات الإشتباه من العاملين بمجموعة العربى بمدرسة العربى للتعليم الفنى بالمنطقة الصناعية بقويسنا.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصحة على التنسيق الكامل مع مجموعة العربى بشأن توفير مشرف من مديرية الصحة وكذا المستلزمات الطبية والمسحات اللازمة . هذا وقد أكد مدير مستشفى العربى على ضرورة تكاتف كافة الجهود المجتمعية والوقوف صفاً واحداً بجانب أجهزة الدولة لعبور هذه المرحلة الراهنة .

وفى نهاية الإجتماع أجرى محافظ المنوفية إتصالاً هاتفياً بالدكتور عبدالبارى العجيزى مدير الطب العلاجى بمديرية الصحة للإطمئنان على صحته وذلك فور إصابته أمس بفيرس كورونا و حالته الصحية مستقرة .