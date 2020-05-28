اليوم السابع
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محافظ مطروح: تم تحديد مخالطى حالة كورونا بواحة سيوة

الخميس، 28 مايو 2020 11:52 م
محافظ مطروح: تم تحديد مخالطى حالة كورونا بواحة سيوة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
كتب محمد شرقاوى

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قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن الحالة المصابة بفيروس كورونا في واحة سيوة كانت موجودة بالقاهرة منذ أيام، موضحا أنه يعاني من التهاب رئوي شديد وتم نقله إلى مستشفى العزل في النجيلة. 
 
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « التاسعة»، المذاع على «القناة الأولى»، أنه تم تحديد كافة المخالطين للحالة، وغالبيتهم من المواطنين الذي استقلوا مع الحالة أتوبيس من القاهرة الى واحة سيوة، متابعا أنه يتم متابعة كافة المخالطين في حال ظهور أعراض كورونا عليهم. 
 
وكانت  وزارة الصحة والسكان، أعلنت، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة ، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا.
 
وأضاف أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.
 
وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 845 حالة وفاة.
 
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
 

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