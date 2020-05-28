محافظ بنى سويف لأبناء سائق إسعاف توفى بكورونا: والدكم استشهد في سبيل الواجب

بني سويف أيمن لطفي

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمكتبه اليوم الخميس، أسرة شعبان عبدالعال محمد عبدالفتاح سائق الإسعاف، ابن سدمنت الجبل مركز أهناسيا، والذي توفى منذ أيام بمستشفى هليوبوليس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا ، أثناء عمله بوحدة الإسعاف بنزلة السمان بمحافظة الجيزة.

وأشار بيان إلى أن محافظ بني سويف التقى زوجة المواطن بصحبة أبنائها الأربعة، بحضور الدكتور إسلام عسًاف مدير فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة، و قدم المحافظ واجب العزاء لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمم الصبر والسلوان ،موجها حديثه لأبناء المواطن قائلا "والدكم شهيد ضحى بنفسه في سبيل أداء واجبه من دافع وطني وإنسانى".

واطمأن المحافظ على أحوال أسرة المسعف المتوفي واستفسر عن أحوالهم وظروفهم المعيشية في الوقت الحالي، مؤكدا على أن باب مكتبه مفتوح لهم وأنه لن يتوان عن تقديم كافة أوجه الدعم لأسرة الشهيد، مشيرا إلى أن الدولة لا تنسى تضحيات أبنائها المخلصين من جيش مصر الأبيض.

كما ثمن محافظ بني سويف الجهود التي تبذلها كافة عناصر المنظومة الصحية من الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وإسعاف وفنيين ، الذي يقدمون أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة في سبيل أداء رسالتهم السامية والقيام بواجبهم المهني والإنساني تجاه أبناء وطنهم من مصابي فيروس كورونا،مشيرا إلى أنهم من أهم عناصر"جيش مصر الأبيض"كونهم خط الدفاع الأول في الحفاظ ورعاية صحة المواطنين ، قائلا" رجال الإسعاف هم جنود الصف الأول في جيش مصر الأبيض لمجابهة فيروس كورونا المستجد".

وأشار محافظ بني سويف إلى أنه من خلال التنسيق مع رئيس هيئة الإسعاف المصرية ، يجري عرض مقترح لإمكانية إطلاق إسم سائق الاسعاف على وحدة إسعاف ، تخليدا لذكراه وتقديرا لتضحيته العظيمة.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الإسعاف المصرية قد أعلنت ، مساء الاثنين الماضي، وفاة السائق شعبان عبد العال محمد جراء إصابته بفيروس كورونا أثناء عملة بوحدة إسعاف نزلة السمان بمحافظة الجيزة، بعد عزله عدة أيام داخل مستشفى هليوبوليس بمحافظة القاهرة.



محافظ بني سويف وأسرة سائق الإسعاف المتوفي