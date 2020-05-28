محافظ بنى سويف: تعافى 128 من أبناء المحافظة ومغادرتهم مستشفيات العزل

بنى سويف أيمن لطفى

هنأ الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، المتعافين من فيروس كورونا من أبناء المحافظة، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير جموع الشعب المصرى، وداعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويدا واحدة فى مجابهة الأزمات وكل التحديات، وأشار محافظ بنى سويف فى بيان اليوم الخميس، إلى أن كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهدا وتبذل كل مافى وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة فى هذا الشأن، لافتا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع اية سيناريوهات محتملة، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسئوليتها تجاه ادارة الأزمة، مشيرا إلى أن هذا الملف أولوية قصوى وأولى للحكومة ويشهد متابعة على مدار الساعة من رئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك على خلفية تقرير مديرية الصحة بالمحافظة بتعافى 6 حالات جديدة من أبناء بنى سويف من فيروس كورونا، ليصل إجمالى عدد الحالات إلى 128 حالة من الذين غادروا مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، بعد تماثلهم للشفاء من الفيروس وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية،بعد حصولهم على الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة،وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ووجه محافظ بنى سويف تحية إعزاز وتقدير وشكر لكل العاملين بالقطاع الصحى بالمحافظة بقيادة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،الذين هم فى مقدمة أبطال وجنود هذه المرحلة الفارقة، و يمثلون خط الدفاع الأول فى مجابهة تلك الأزمة،مشيدا بتفانيهم فى تنفيذ خطة المحافظة التى تتضمن التعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة والبدائل المطروحة بشأن تداعيات فيروس كورونا،وكذا الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حسب تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

كما أشاد محافظ بنى سويف بخطة الدولة الشاملة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجابهة تلك الأزمة والتى تترجمها الحكومة لجهود نوعية وبطولية غير مسبوقة،حيث تتضافر وتتكامل جهود كل الأجهزة المعنية والمعاونة، وفى مقدمتها جنود وأبطال وزارة الصحة المصرية "جيش مصر الأبيض" الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التفانى والإخلاص فى أداء واجبهم بروح البطولة والعطاء.

وشدد محافظ بنى سويف على ضرورة استمرار التزام المواطنين بالقرارات التى اتخذتها الدولة،، وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان واتباع الاجرءات الوقائية أثناء الخروج أو العمل للعبور من الأزمة إلى بر الأمان، مشددا على أن أجهزة المحافظة لن تسمح بأى مخالفات للقرارات الوزارية، حيث أن صحة المواطنين وسلامتهم خط أحمر.

كما أشاد المحافظ بدور المجتمع المدنى بمختلف أنواعه فى مجابهة الأزمة من خلال أوجه الدعم المتنوعة، مجددا ترحيبه ودعمه لكل جهد وطنى ومخلص وخطوات عملية ورأى ايجابى لدعم خطة الدولة الشاملة فى مجابهة تلك الأزمة العالمية.