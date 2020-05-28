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ما هو حب الشباب الناتج عن ارتداء الكمامة وطرق الوقاية؟

الخميس، 28 مايو 2020 06:00 ص
ما هو حب الشباب الناتج عن ارتداء الكمامة وطرق الوقاية؟ حب الشباب الناتج عن الكمامة
كتبت فاطمة خليل

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حب الشباب.. من الآثار الجانبية لارتداء كمامات الوجه لفترة طويلة، وهو ما أدى لظهور مصطلح جديد في صحة الجلد والبشرة "Maskne" وهو حب الشباب الناتج عن الكمامة، ووفقاً لموقع جريدة "دايلي ميل" البريطانية، فقد أفاد أطباء الجلدية عن ارتفاع كبير في عدد حالات حب الشباب الناجم عن الكمامة.

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ما هو حب الشباب الناتج عن ارتداء الكمامة؟
 

Maskne هو مصطلح جديد تم صياغته لوصف زيادة الشوائب والزيوت الناتجة عن ارتداء قناع الوجه، ويميل إلى التأثير فقط على أجزاء الوجه التي تغطيها الكمامة.

وينتج هذا النوع من حب الشباب عن الاحتكاك بين الكمامة وجلد الوجه، يمكن أن يكون الجمع بين الاحتكاك والحرارة والضغط محفزًا لحدوث البثور.

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أسباب حب الشباب الناتج عن ارتداء الكمامة
 

قالت طبيبة الأمراض الجلدية الأمريكية د. ساندرا لي، أن الرطوبة والحرارة التي تحدث تحت القناع أثناء ارتدائه تسد المسام وتزيد من فرص اختراق البكتيريا للجلد.

وأوضحت أن: "القناع والرطوبة الموجودة تحته والزيوت المنتجة على جلدك، يضاعفها أيضًا المكياج الذي سيعزز انسداد مسامك ويزيد من فرص حدوث البثور".

وأضافت أن القناع الذي يضغط على جلدك يسد بشرتك مباشرة، وهذه بيئة مثالية لتكون حب الشباب، خاصة إذا كان لديك بالفعل بشرة دهنية.

كما أن الاحتكاك الناجم بين القناع وجلدك هو المسؤول أيضًا عن زيادة البثور، إذا كان لديك بثور بالفعل، وكذلك تهيج الجلد واحمراره والطفح الجلدي الناتج عن الكمامات هو مقدمة شائعة لحب الشباب وكل هذه علامات أيضًا على الالتهاب، والتي يمكن أن تجعل خلايا الجلد الصبغية تسبب تصبغًا طويلًا بعد فترة طويلة من هدوء الاحمرار بالجلد.

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الوقاية من حب الشباب الناتج عن الكمامة
 

1-لا تضعي مكياج تحت الكمامة

أحد الأشياء الرئيسية التي توصي بها الدكتور لي هو تجنب وضع الماكياج تحت الكمامة،  يمكن أن تضعي مكياج فقط على الجزء العلوي من وجهك، لأن المكياج أيضاً يؤدي إلى تلوث القناع من الداخل، وسيتطلب منك بالتأكيد تنظيفه أكثر.

2- نظفي وجهك بمجرد خلع الكمامة ثم قومي بالتقشير الكيميائي

حتى إذا كنت لا تستطيع غسل وجهك على الفور، تقترح الدكتور لي تنظيف البشرة عند إزالة القناع.

وأوضحت أنه يمكنك استخدام مناديل لتنظيف بشرتك أثناء التنقل قبل أن تتمكن من الوصول إلى الحوض وغسل وجهك.

وأضاف الدكتور لي أن التركيز على المنتجات التي تحتوي على مواد تقشير كيميائية سيساعد على معالجة أي عيوب موجودة، بينما يمنع أيضًا أي مشاكل إضافية.

وقالت: "استخدم مقشراً كيميائياً للبشرة مرتين باللأسبوع والذي يحتوي على حمض الجليكوليك وحمض الساليسيليك ، والمقشرات الفعالة للحفاظ على البشرة نظيفة والأهم من ذلك إزالة المسام من الزيت الزائد والجلد الميت.

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3-تنفيذ روتين مناسب للعناية الليلية بالبشرة

تنظيف وعلاج بشرتك بشكل صحيح كل مساء أمر مهم للغاية.

ابدأ بتطهير بشرتك بغسول لطيف ومضاد للميكروبات يحتوي على مكونات مثل حمض الساليسيليك أو مستخلص شجرة الشاي.

4-استخدم مكونات طبيعية مضادة للبكتيريا

يجب أيضًا البحث عن المنتجات التي تحتوي على مضادات للبكتيريا الطبيعية ابحث عن مكونات مثل حمض الساليسيليك وحمض اللاكتيك وزيت شجرة الشاي وخلاصة أوراق المانوكا.

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5-اغسل غطاء وجهك قدر الإمكان

إذا كنت ترتدي كمامة من القماش يمكن إعادة استخدامه عند الخروج لكن تأكد من غسله بانتظام هذه ليست فقط أفضل ممارسة للنظافة الجيدة، ولكنها ستمنع أيضًا إعادة إدخال الزيت والأوساخ على الجلد.

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حب الشباب

حب الشباب الناتج عن الكمامة

الكمامة

قناع الوجه

حبوب الشباب

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