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ليبيا تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 02:06 ص
ليبيا تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبيا
وكالات

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أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عن تسجيل 20 إصابة جديدة وتسجيل حالة وفاة, بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .


وأشار المركز في بيان له أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في ليبيا وصل إلى 4 وفيات.


كورونا

ليبيا

فيروس

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