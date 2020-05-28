كيف تنتفع بخدمات تطبيق "صحة مصر" للاستفسارات والإرشادات حول كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق تطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة والذى يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه فى الإصابة بالمرض.
"اليوم السابع" يستعرض خطوات الانتفاع بتطبيق صحة مصروالإستفادة منه منعا لتفشي عدوي كورونا.
1- قم بتنزيل التطبيق عبر أجهزة أندرويد أو الأيفون
2- قم بفتح التطبيق بعد نزولة علي الموبايل
3- سجل رقم المحمول الخاص بك والرقم القومي
4 - يوفر التطبيق لك كافة المواد التوعوية والبيانات المتعلقة بفيروس كورونا
5 - يتيح لك تطبيق صحة مصر التواصل مع الوزارة عبر خدمة الواتساب .
6- يوفر التطبيق الرد علي الأسئلة الشائعة حول كورونا
7- يتضمن التطبيق أهم الأرقام التي يمكن التواصل معها حال الإصابة بعدوي كورونا .
8- يمكن من خلال التطبيق المتابعة اليومية لحالات المصابة بكورونا والفحص الدورى .
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