كيف تنتفع بخدمات تطبيق "صحة مصر" للاستفسارات والإرشادات حول كورونا

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق تطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة والذى يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه فى الإصابة بالمرض.