اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مايو 2020 03:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

كيف تنتفع بخدمات تطبيق "صحة مصر" للاستفسارات والإرشادات حول كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 03:41 م
كيف تنتفع بخدمات تطبيق "صحة مصر" للاستفسارات والإرشادات حول كورونا تطبيق صحة مصر
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق تطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة والذى يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه فى الإصابة بالمرض.

"اليوم السابع" يستعرض خطوات الانتفاع بتطبيق صحة مصروالإستفادة منه منعا لتفشي عدوي كورونا.

1- قم بتنزيل التطبيق عبر أجهزة أندرويد أو الأيفون 

2- قم بفتح التطبيق بعد نزولة علي الموبايل 

3- سجل رقم المحمول الخاص بك والرقم القومي 

4 - يوفر التطبيق لك كافة المواد التوعوية والبيانات المتعلقة بفيروس كورونا 

5 - يتيح لك تطبيق صحة مصر التواصل مع الوزارة عبر خدمة الواتساب .

6- يوفر التطبيق الرد علي الأسئلة الشائعة حول كورونا 

7- يتضمن التطبيق أهم الأرقام التي يمكن التواصل معها حال الإصابة بعدوي كورونا .

8-  يمكن من خلال التطبيق المتابعة اليومية لحالات المصابة بكورونا والفحص الدورى .

 

 

 


الصحة

صحة مصر

تطبيق

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

برلمانية تناشد بتنزيل تطبيق "صحة مصر" للحصول على تعليمات الوقاية ضد كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 02:30 م

تحديث تطبيق صحة مصر لضم بيانات 320 مستشفى جديدة للكشف عن كورونا

الإثنين، 25 مايو 2020 09:07 م

تطبيق "صحة مصر" يكشف جميع المحافظات بها كورونا بعد تسجيل أول حالة بشمال سيناء.. الصحة: ارتفاع نسب الوفيات لـ7.2% بعد تسجيل 380 حالة.. وتراجع نسب الشفاء لــ77.9%.. و7 وظائف تكشف قدرة التطبيق على مواجه كوفيد 19

الخميس، 30 أبريل 2020 02:25 م

كل ما تريد معرفته عن تطبيق "صحة مصر" للوقاية من عدوى فيروس كورونا

الأحد، 26 أبريل 2020 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا

أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا

10 صور ترصد مشاهد السلب والنهب فى أمريكا عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة

10 صور ترصد مشاهد السلب والنهب فى أمريكا عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة مصريين عالقين من الإمارات

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة مصريين عالقين من الإمارات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة