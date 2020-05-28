كيف تأخذ عينة فضلات طفلك فى المنزل لتحليلها بالمعمل؟

كتبت نهير عبد النبى

إذا كان الطفل يعانى من الاسهال لعدة أيام أو الاسهال الدموى قد يطلب الطبيب مزرعة الفضلات ، وخصوصا إذا كان هناك تفشي للأمراض المنقولة بالغذاء في مجتمعك ، أو إذا تناول طفلك مؤخرًا لحومًا غير مطبوخة جيدًا أو بيضًا أو حليبًا غير مبستر ، أو إذا كان طفلك مؤخرًا سافر إلى أماكن معينة خارج الولايات المتحدة.

وحسب ما ذكره موقع Kidshealth ، على عكس معظم الاختبارات المعملية الأخرى ، عادة ما يتم جمع عينة الفضلات من قبل الوالدين في المنزل ، وليس بواسطة أخصائي الرعاية الصحية في المستشفى أو العيادة،و لا يلزم تحضير خاص ، ولكن أخبر طبيبك إذا كان طفلك قد تناول المضادات الحيوية مؤخرًا.

عادة ما يقدم الطبيب أو مختبر المستشفى تعليمات مكتوبة حول كيفية جمع عينة الفضلات إذا لم يتم تقديم الإرشادات ، فإليك نصائح لجمع عينة الفضلات من طفلك:

تأكد من ارتداء قفازات واقية واغسل يديك بعد ذلك.

لا يستطيع العديد من الأطفال المصابين بالإسهال ، خاصة الأطفال الصغار ، إبلاغ أحد الوالدين مقدمًا بموعد حركة الأمعاء، لذلك يستخدم غطاء بلاستيكي على شكل قبعة لجمع عينة الفضلات.

يمكن وضع جهاز الالتقاط بسرعة على وعاء المرحاض ، أو أسفل قاع طفلك ، لجمع العينة.

وضع غلاف بلاستيكي فضفاض على مقعد المرحاض، عند أخذ العينة، ثم ضع العينة في وعاء نظيف قابل للغلق قبل أخذه إلى المختبر، يمكن أيضًا استخدام غلاف بلاستيكي لبطانة حفاضات رضيع أو طفل صغير لا يستخدم المرحاض بعد، يجب وضع الغلاف بحيث يتدفق البول إلى الحفاض وليس الغلاف.

لا يجب أن يتبول طفلك في الحاوية إذا أمكن ، اجعل طفلك يفرغ مثانته قبل حركة الأمعاء حتى لا يتم تخفيف عينة الفضلات عن طريق البول.

يجب وضع الفضلات في أوعية بلاستيكية نظيفة وجافة مع أغطية بغطاء لولبي،قد يُطلب من طفلك تقديم العينة مرة أو أكثر، للحصول على أفضل النتائج ، يجب إحضار العينة إلى المختبر في غضون ساعات قليلة.

عندما تصل العينة إلى المختبر ، يقوم فني بوضع العينات على مادة مشجعة للنمو داخل لوحات معقمة،و يتم الاحتفاظ بكل من هذه الصفائح عند درجة حرارة تضمن أسرع نمو للبكتيريا المستهدفة.

إذا لم تتشكل مستعمرات بكتيرية ، يكون الاختبار سلبيًا ، مما يعني عدم وجود علامة على وجود عدوى بكتيرية،ولكن إذا تشكلت مستعمرات بكتيرية ، يقوم الفني بفحصها تحت المجهر وقد يقوم باختبارات كيميائية لتحديدها بشكل أكثر تحديدًا.

بشكل عام ، يتم الإبلاغ عن نتيجة استزراع العينة في غضون 24 إلى 48 ساعة،لا توجد مخاطر مرتبطة بجمع العينات .

جمع عينة الفضلات غير مؤلم أخبر طفلك أن جمع لعينة لن يضر ، ولكن يجب القيام به بعناية. قد يكون الطفل الذي يبلغ من العمر ما يكفي قادرًا على جمع العينة بمفرده لتجنب الإحراج، أخبر طفلك عن كيفية القيام بذلك بشكل صحيح.