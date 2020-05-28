اليوم السابع
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كرواتيا تفتح الحدود مع 10 دول أوروبية بينها النمسا وألمانيا لسياحة الشواطئ

الخميس، 28 مايو 2020 10:30 م
كرواتيا تفتح الحدود مع 10 دول أوروبية بينها النمسا وألمانيا لسياحة الشواطئ شواطئ أوروبا
فيينا أ ش أ

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أبلغت كرواتيا، اليوم النمسا، بفتح الحدود بين البلدين على الفور، وذلك ضمن قرار بفتح الحدود دون قيود مع عشر دول أوروبية .

وقال مصادر فى الداخلية النمساوية اليوم الخميس أن وزارة الداخلية الكرواتية أبلغتها أنه اعتبارا من اليوم يمكن للمسافرين من عشر دول أوروبية الدخول مرة أخرى الى كرواتيا بدون قيود.

وقالت المصادر أن كرواتيا ترحب بمواطنى الدول العشر وهم النمسا وسلوفينيا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وألمانيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وتسمح بالدخول دون أى قيود بنفس القواعد المتبعة قبل أزمة كورونا.

ونقلت وسائل إعلام نمساوية اليوم عن وزير السياحة الكرواتى جارى كابيلى قوله إن المطاعم العديدة على الشواطىء الكرواتية الممتدة لن تكون خاوية مرة أخرى كما كانت فى الشهور الثلاثة الماضية.

وبدأت النمسا - منتصف مايو الجارى - تخفيف القيود على الحدود مع المانيا وسويسرا وكرواتيا تمهيدا لتسهيل حرية الانتقال بشكل كامل اعتبارا من منتصف يونيو المقبل .

 


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