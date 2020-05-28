اليوم السابع
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فيديو.. 85% من حالات كورونا لا تحتاج لمستشفى وطبيب مناعة ينصح بالعزل المنزلى

الخميس، 28 مايو 2020 05:58 م
فيديو.. 85% من حالات كورونا لا تحتاج لمستشفى وطبيب مناعة ينصح بالعزل المنزلى عزل منزلى-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنه لا بد من اتباع إجراءات العزل المنزلى بدلا من الحجر الصحى بالمستشفيات، فهناك 85% من حالات كورونا حالتهم بسيطة ولا تحتاج لمستشفى، وتم شفاؤهم دون حتى ظهور أى أعراض، ولكن فكرة العزل المنزلى هى الخوف على الحالات الاخرى وتفشى المرض.

 

يتم اتباع العزل المنزلى فى حالتين اذا كنت مخالطا لحالة كورونا أو ظهرت عليك أعراض برد مثل السعال والعطس وارتفاع درجة الحرارة، وهنا لا بد من العزل لمدة 14 يوما لمنع انتشار العدوى وذلك عن طريق الجلوس فى غرفة يدخلها الشمس مع توفير وسائل التسلية  مثل التلفزيون والموبايل وملابس وكمامات وكحول وكلور وجهاز قياس درجة الحرارة،  وشخص واحد فقط هو الذى يتعامل معك من خارج الغرفة ويستحسن يكون من الشباب وليس كبار السن ويتم تقديم الطعام فى أطباق فويل لمنع انتشار العدوى، مع التطهير المستمر لمقابض الابواب والحمام.

 

ولا بد من توفير بعض الادوية فى الغرفة ومنها "فيتامين سى، الزنك، فيتامين د"، فهى من المكملات الغذائية التى تحفز الجهاز المناعى، كما ينصح بعزل كبار السن عن المريض نهائيا.

وفى حالة ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من ثلاث ايام مع ضيق التنفس وألم فى الصدر والسعال الشديد والصداع المستمر لا بد من عمل الفحوصات وصورة دم وأشعة مقطعية للتأكد من انك حامل الفيرس أم لا ولو ثبت معطيات فى الفحوصات يتطلب عمل المسحة فورا والاتصال بـ 105 .


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كورونا

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اعراض

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