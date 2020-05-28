فوائد تناول الخضروات على صحة جسمك وبشرتك

كتبت نهير عبد النبى

"بلاش زيوت ودهون كتير وزود فى الخضروات والفواكه"، هى النصيحة التى نسمعها دائما لتعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى، حيث تحتوى الخضروات على جميع العناصر الغذائية والفيتامينات الهامة لصحة الجسم.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن فوائد تناول الخضروات على صحة الجسم هى:

1:تحتوى الخضروات على نسبة عالية من فيتامين سى والزنك وبعض الخصائص الأخرى التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

2:ينصح دائما بتناول الخضروات نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية المختلفة.

3:تحتوى الخضروات على كمية كبيرة من الكالسيوم والبروتين الذى يعزز صحة العضلات والمفاصل والوقاية من الالتهابات وهشاشة العظام.

4:تناول الخضروات يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من القرح والالتهابات ويحد من خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمى.

5:ينصح دائما بتناول الخضروات بدلا من الدهون وذلك لانقاص الوزن، نظرا لما تحتويه من عناصر وفيتامينات تعمل على حرق الدهون المتراكمة فى الجسم.

6:تحتوى الخضروات على العديد من الفيتامينات والخصائص التى تعمل على تقوية القلب والأوعية الدموية وحمايته من تصلب الشرايين والجلطات.

7:ينصح مرضى السكر دائما بتناول الخضروات بدلا من الأطعمة الدهنية والتى تحتوى على نسبة عالية من السكر، وذلك لفوائدها الصحية على الجسم وضبط مستوى السكر فى الدم.

8:تعتبرالخضروات وخصوصا الجزر من أبرز الطرق الطبيعية للحفاظ على صحة العيون والرؤية وحمايتهم من المشاكل المرتبطة بهم.

9:تناول الخضروات يعمل على تعزيز صحة البشرة ونضارتها وحمايتها من علامات الشيخوخة والبقع الداكنه، وتحد من ظهور حب الشباب.

10:ينصح دائما بتناول الخضروات لتعزيز صحة الشعر وحمايته من تساقط الشعر والتلف.