اليوم السابع
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فلسطين: 99 وفاة و1717 إصابة بكورونا بين رعاياها فى العالم

الخميس، 28 مايو 2020 02:53 م
فلسطين: 99 وفاة و1717 إصابة بكورونا بين رعاياها فى العالم كورونا فى فلسطين - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن عدد حالات الوفاة بفيروس "كورونا" المستجد، بين صفوف جاليتها في عديد من الدول، ارتفع إلى 99 حالة، عقب تسجيل وفاة جديدة في السعودية.
وأضافت الوزارة -في تقرير أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 105 اصابة جديدة بالفيروس بين جالياتها في قطر والكويت وبذلك يصبح إجمالي الإصابات في الخارج 1717 حالة.
و أشارت الوزارة إلى أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، تسلم 20 جهاز تنفس اصطناعي تبرعت بهم مؤسسة روزانا الأسترالية بدعم من الحكومة الأسترالية، لبناء قدرات شعب فلسطين وإمكانياته لمواجه فيروس "كورونا"، ورفع كفاءة القطاع الصحي في وجه اية موجة قادمة من الفايروس.
وثمّن المالكي الدعم الذي قدمه مشروع روزانا الى المستشفيات الفلسطينية، مشيدا بدعم استراليا حكومة وشعبا واستجابتها للطلب الفلسطيني الذي قدمته "الخارجية" في وقت مبكر، موضحا أن هذه الأجهزة هي الدفعة الأولى ضمن دفعات أخرى قادمة، لافتا إلى أنه سيتم تسليمها لوزارة الصحة الفلسطينية.


فلسطين

كورونا

كورونا فى فلسطين

فيروس كورونا

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