فلسطين وسلوفينيا يبحثان التطورات فى المنطقة

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مع وزير خارجية سلوفينيا تونى كازر، التطورات فى المنطقة وآخر المستجدات فى فلسطين.
وقال عريقات - خلال أتصال هاتفي حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس - إن الوزير كازر أكد موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، وإن أي حل يجب أن يبنى على نظام دولي يحكمه القانون الدولي.
وأضاف أن وزير الخارجية السلوفيني أكد رفض بلاده لخطة الضم، التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وشدد على ضرورة اتخاذ اجراءات دولية حازمة ضد هذه الخطة.
فلسطين وسلوفينيا يبحثان التطورات فى المنطقةالخميس، 28 مايو 2020 09:45 ص
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات
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بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مع وزير خارجية سلوفينيا تونى كازر، التطورات فى المنطقة وآخر المستجدات فى فلسطين.
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