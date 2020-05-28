علماء يتوصلون لأوجه التشابه بين وفيات كورونا والأمراض الروماتيزمية

كتبت هند عادل

كشف أخصائيو أمراض الروماتيزم في جامعة ألبرتا الكندية عن أوجه التشابه بين وفاة بعض مرضى فيروس كورونا والمصابين بأمراض روماتيزمية، كما أنهم يختبرون علاجات روماتيزمية مثبتة لمعرفة ما إذا كانوا يساعدون في علاج مصابى كوفيد 19 من عدمه.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية، قال جان ويليم كوهين ترفيرت مدير أمراض الروماتيزم في قسم الطب بجامعة البرتا الكندية إن نسبة كبيرة من مرضى فيروس كورونا الذين يحتاجون الى العناية المركزة يموتون بسبب الالتهاب الرئوي نتيجة لعاصفة السيتوكين ، حيث يهاجم الجسم نفسه بدلاً من محاربة المرض.

في ورقة جديدة نُشرت في مراجعات المناعة الذاتية ، لاحظ كوهين ترفيرت وزملاؤه أن مثل هذه العواصف ، سواء في المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا أو أمراض الروماتيزم ، ناتجة عن خلل في وظائف المناعة أو ما اطلقوا عليه القاتل الطبيعي.

وأوضح الباحثون أن فيروس كورونا قد يهاجم الخلايا القاتله الطبيعية وهو نوع من الخلايا الليمفاوية الموجودة بالجهاز المناعى مباشرة عن طريق ربط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE-2) ، وهو مستقبل على الخلايا التي يعتقد باحثو كورونا أنه يجذب ويفتح باب الفيروس، وقال كوهين ترفيرت: "هذا الفيروس ذكي للغاية ، فهو يقتل الخلايا التي من المفترض أن تقتله.

وتجرى تجارب سريرية في جميع أنحاء العالم لاختبار العلاجات التي تستخدم عادة لعلاج عاصفة السيتوكين في المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الشبابي وأمراض الروماتيزم الأخرى.

وتشمل هذه الجلوبيولين المناعي الوريدي ، والأدوية الروماتيزمية مثل tocilizumab و anakinra.، في الشخص السليم ، تكون الخلايا القاتلة الطبيعية مسؤولة عن تشغيل وإيقاف الاستجابة المناعية عندما يتم مهاجمة الجسم بسبب المرض ، بما في ذلك الفيروسات وحتى السرطان على عكس الخلايا المناعية الأخرى الخلايا T و B ، لا تحتاج الخلايا القاتلة الطبيعية إلى التدريب أو الاستعداد لمكافحة العدوى.

فبعد أن تقتل الخلايا القاتله الطبيعية الخلايا المصابة بالفيروس ، تأتي الخلايا المناعية T و B على طول وتنتج السيتوكينات ، مما يجعل رد الفعل المناعي أقوى ولكن إذا لم تعمل هذه الخلايا في دورها الطبيعى تستمر عاصفة السيتوكين ويموت المريض وهو ما يحدث مع مرضى كورونا.