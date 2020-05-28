علماء صينين يروجون لعلاج بالأعشاب يخفف من أعراض كورونا

كتبت هند عادل

أكد بعض العلماء الصينيين بعد إجراء تجربة متعددة المراكز أن مزيج الأعشاب الصينى يمكن أن يساعد فى تخفيف أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لبروتوكول تشخيص وعلاج سابق من قبل لجنة الصحة الوطنية بالصين، حيث أوضحوا أن كبسولات "Lianhuaqingwen" تساعد فى علاج أعراض كوفيد 19، مثل التعب والحمى، لكن ليس الفيروس نفسه حيث لا يوجد حتى الآن علاج مؤكد للمرض.

ووفقا لتقرير لصحيفة south china post الصينية تم نشر الورقة العلمية فى مجلة Phytomedicine فى منتصف مايو الجارى، ويضم فريق البحث Lanjuan ، مدير مختبر الدولة الرئيسى لتشخيص وعلاج الأمراض المعدية، وتشانج بولى، رئيس جامعة تيانجين للطب الصينى التقليدى، وتشونج نانشان، الصين "بطل السارس" وخبير الأمراض المعدية المخضرم.

والكبسولات هى دواء عشبى صينى مركب يضم العديد من المنتجات النباتية، بما فى ذلك زهر العسل اليابانى والجرس الذهبى، وقام الباحثون بتجنيد 284 مريضاً من مصابى كورونا فى 23 مستشفى فى تسع مقاطعات صينية للدراسة.

ووجدوا أن العلاج بالكبسولات العشبية لمدة 14 يومًا أدى إلى تحسن ملحوظ فى معدل الشفاء من الأعراض، ووجد الباحثين أن الكبسولات العشبية تقصر مدة الحمى بيوم واحد وأعراض التعب والسعال لمدة ثلاثة أيام.

وقال الباحثون إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لتحديد ما إذا كانت فترة أطول من العلاج Lianhuaqingwen ستكون أكثر فعالية وستكون هناك حاجة إلى دراسة موسعة لاستكشاف آثار هذه الكبسولات بشكل كامل على التخلص من الفيروس وحل جميع الأعراض.