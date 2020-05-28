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ضياء رشوان: 4 صحفيين تعافوا من كورونا و3 قيد العلاج وحالتا وفاة

الخميس، 28 مايو 2020 12:44 ص
ضياء رشوان: 4 صحفيين تعافوا من كورونا و3 قيد العلاج وحالتا وفاة ضياء رشوان نقيب الصحفيين
كتب محمد السيد

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أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، فى بيان صدر مساء الأربعاء، أن مجلس النقابة يواصل على مدار الساعة متابعة الحالة الصحية للزميلات والزملاء أعضاء النقابة منذ 24 مارس بداية أزمة فيروس كورونا وحتى ساعة صدور هذا البيان.

وأكد النقيب أنه شخصيا وكل أعضاء المجلس وبصفة خاصة لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة، والتى تبذل مجهودا كبيرًا، يتلقون جميع اتصالات من الزميلات والزملاء المتعلقة بالإصابة المحتملة بالفيروس، ويتم على الفور التعامل معها لدى كل الجهات المختصة للتأكد من الإصابة، ثم التعامل معها طبيا وفقا لكل حالة.

وأعلن البيان أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين الزميلات والزملاء أعضاء النقابة بلغت منذ 24 مارس وحتى اليوم 9 إصابات تم التعامل معها جميعا من جانب النقابة منذ اللحظة الأولى لاتصال أصحابها، وتم الاتخاد الفوري للإجراءات الضرورية المطلوبة سواء للتشخيص والتحليل أو العلاج، وذلك بالتعاون الوثيق المستمر مع كل الجهات المختصة، وفي مقدمتها مسئولي وزارة الصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء. وأوضح النقيب تفاصيل هذه الحالات التسع على النحو التالي:-

أولآ: حالتا وفاة لزميلين انتقلا لرحمة الله تعالي.

ثانيا: 4 حالات تعافي، منهم حالة خضعت فقط للعزل المنزلي وأكدت التحاليل تعافيها التام، و3 حالات خضعت للعزل في المستشفيات المخصصة لهذا، وخرجت حالتان في اليوم الأول لعيد الفطر وحالة في اليوم الثاني.

ثالثًا: 3 حالات فقط تخضع حاليا للعلاج، منهم حالة مستقرة وتخضع للعلاج في المنزل، وحالتان بالمستشفيات المتخصصة واحدة منهما بالقاهرة والثانية باحدى محافظات الوجه البحري.

ويؤكد مجلس النقابة على استمراره في المتابعة المستمرة على مدار الساعة لحالة الأعضاء، والتواصل الفوري مع كل الجهات المختصة بالتشخيص والتحليل والعلاج للبدء الفوري في اتخاذ الإجراءات التي تستلزمها كل حالة.

ويدعو المجلس جميع أعضاء النقابة للتواصل الفوري مع النقيب وأعضاء المجلس ولجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، للإبلاغ عما لديهم بخصوص فيروس كورونا، لكي يتسنى التعامل معها بدون تأخير من الجهات الطبية المختصة والمؤهلة لهذا.

 

 


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