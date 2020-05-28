صور.. زراعة شارع البحر بالمحلة بالورود والاشجار ضمن حملات التجميل

وقام عمال النظافة بزراعة الجزيرة الوسطي بطول شارع البحر بداية من ميدان الشون حتى كوبري بنزايون، وزراعة اشجار الزينة والورود وتقليم النخيل، كما تم رش شارع البحر بالمياه ورفع تراكمات الاتربة على جانبي الطريق.

من ناحيه اخرى شن حي اول طنطا بمحافظة الغربية حملة مكبرة لإزالة الأدوار المخالفة المقامه بدون تراخيص للتصدي للبناء المخالف.

شارك فى الحملة شرطة المرافق لتأمين عملية الإزالة، وأسفرت الحملة عن إزالة الطابقين العاشر والحادي عشر حتى سطح الأرض، وتحرير محاضر للمخالفين.

من ناحيه اخرى شدد محافظ الغربية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتزام الوحدات القروية بمنع حرق مخلفات القمامة والالتزام بنقلها إلى الأماكن المخصصة لها، وكذلك منع إلقاء مخلفات القمامة فى الترع والمصارف وجسورها.

وأشار محافظ الغربية، إلى معاقبة المخالفين بتوقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، وفى حالة العودة تكون العقوبة بالحبس ودفع المبلغ المشار إليه، وذلك طبقا للعقوبات الواردة فى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والمتضمن: "حظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة أو المخلفات الصلبة إلا فى الأماكن المخصصة لها بعيداً عن الأماكن السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية".