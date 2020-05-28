اليوم السابع
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صور.. رش وتطهير الشوارع والمنشآت بمدن ومراكز البحيرة لمواجهة كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 12:35 م
صور.. رش وتطهير الشوارع والمنشآت بمدن ومراكز البحيرة لمواجهة كورونا رش وتطهير الشوارع والمنشآت
البحيرة - فريق المحافظات

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أعلنت محافظة البحيرة ، رش وتطهير الشوارع والمنشآت وذلك في إطار التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره.
 

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة فى بيان له على إستمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية مع تكثيف تلك الحملات مع اجازة عيد الفطر المبارك وإستغلال خلو الشوارع من المارة وإمتثال المواطنين لقرار حظر التجول خلال الفترة المسائية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.

وشهدت مدن ومراكز وقرى المحافظة على مدار اليوم بالفترة الصباحية وخلال فترة الحظر بالفترة المسائية حملات رش وتعقيم مكثفة للشوارع والميادين وأماكن الإنتظار وواجهات المنازل والمحال وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة  و الطب البيطرى.

وأسفرت الحملات عن رش وتطهير كلا من ديوان الوحده المحلية والشوارع والمستشفي العام ومجمع المواقف وواجهات المحلات بالدلنجات والشوارع الرئيسية والفرعية بقري مركز رشيد وديوان عام الوحدة المحلية والحملة المكانيكية بالرحمانية و قرية بلقطر الغربيه وعزبة الكشك وقريه النخلة بمركز ومدينة أبو حمص والشوارع وبعض المنازل بقرية  الشوكة بدمنهور ومبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية ومركز الشرطة وبنك مصر وشوارع المدينة و الشوارع وبعض المنازل بقرية  الدفراوي  بشبراخيت وشوارع وميادين مدينة كوم حمادة وعدة مناطق وشوارع  من بينها شارع الرزق، ومنطقة وسط البلد بكفر الدوار.

رش وتطهير الشوارع والمنشآت (2)
رش وتطهير الشوارع والمنشآت (2)

 

رش وتطهير الشوارع والمنشآت (3)
رش وتطهير الشوارع والمنشآت (3)

 

رش وتطهير الشوارع والمنشآت (4)
رش وتطهير الشوارع والمنشآت (4)

 

رش وتطهير الشوارع والمنشآت (5)
رش وتطهير الشوارع والمنشآت (5)

 

رش وتطهير الشوارع والمنشآت (6)
رش وتطهير الشوارع والمنشآت (6)

 

رش وتطهير الشوارع والمنشآت (7)
رش وتطهير الشوارع والمنشآت (7)

 

رش وتطهير الشوارع والمنشآت (8)
رش وتطهير الشوارع والمنشآت (8)

 

رش وتطهير الشوارع والمنشآت (9)
رش وتطهير الشوارع والمنشآت (9)

 

رش وتطهير الشوارع والمنشآت (10)
رش وتطهير الشوارع والمنشآت (10)

 

رش وتطهير الشوارع والمنشآت (11)
رش وتطهير الشوارع والمنشآت (11)

 

 
 
 
 
 

 


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