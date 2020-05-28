صور.. رؤساء الأحياء والمدن بالشرقية يطلقون حملة نظافة وتطهير للشوارع

الشرقية - فتحية الديب – إيمان مهنى

قامت حملة مكبرة من حى ثانى الزقازيق بمحافظة الشرقية ، قبل قليل بأعمال النظافة والتعقيم بشوارع الحي.

وقالت" ثناء فوزي" رئيس حى ثانى الزقازيق ، أن الحى يحرص يوميا على القيام بأعمال النظافة، وتم اليوم تعقيم وتطهير شارع أبومكى ومنطقة لكوظ ومنشية أبو عامر، حرصا على صحة المواطنين .

وكان الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ، قد أكد على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات ، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة ، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه ، وذلك خلال إجتماع عبر الفيديو كونفرانس ، وتطرق الاجتماع إلى التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلى ومدى إستجابتها لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس ، وكذلك الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة المقبلة عند الحاجة إليها، وطالب المحافظ كل جهة بإعداد تقارير مفصلة عن الإجراءات التى إتخذتها خلال الفترة السابقة بشأن الإستعدادات التى اتخذتها لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.

كما يواصل رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، بمحافظة الشرقية ، أعمال إجراءات تطهير وتعقيم لدواوين المراكز والمدن والأحياء والمنشآت الخدمية والشوارع وماكينات Atm من خلال ورديات عمل على مدار اليوم ، مستغلين توقيتات الحظر لتكثيف أعمال النظافه والتعقيم والتطهير ، وذلك فى إطار اتخاذ كافه التدابير لحماية المواطنين من اصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

وذكر بيانا ، أنه قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بأعمال التطهير والتعقيم لشوارع المدينه ، حيث تم تعقيم وتطهير مساكن السلخانة وأمام مدرسة عثمان بن عفان ، كما قام رئيس الوحدة بأولاد سيف بمتابعة رش وتطهير قرية ميت ربيعة والمبنى الإدارى للوحدة والعمارة السكنية المجاورة للوحدة المحلية بأولاد سيف ، كما تم تعقيم وتطهير مبنى الوحدة المحلية بشبرا النخله ، ونقطة شبرا النخلة وماكينة الصراف الآلى Atm، وقام رئيس الوحدة المحلية بالبلاشون بتعقيم وتطهير الوحدة الصحية بقرية ميت جابر والجمعية الزراعية بميت جابر وجمعية الإصلاح الزراعى بميت جابر كما تم رش منطقه المصرف بمركز مدينه بلبيس بجهاز الضباب وشارع بورسعيد ومساكن الشون .

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير ، برش شوارع المدينه حيث تم رش شارع المجلس و مدخل المدينة من إتجاه الزقازيق وشوارع القرى الرئيسية بجميع الوحدات المحلية التابعه لرئاسة المركز.

وقامت رئاسة مجلس ومدينه كفر صقر، بحمله تطهير وتعقيم لشوارع وأحياء المدينه والوحدات المحلية حيث قامت رئيس الوحدة المحلية بشيط الهوى بعملية تطهير وتعقيم لقرية ابو عمران التابعة للوحدة المحلية بشيط الهوي.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمرافقة فريق الطبى الوقائى برش وتطهير وتعقيم المبنى الادارى للوحدة المحليه بقهبونة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لتجنب العدوي

وقامت رئاسه مركز ومدينة ابوحماد بأعمال تطهير وتعقيم العديد من المناطق بنطاق المدينه اماكن الصراف الآلي، مبنى مجلس المدينه، مبنى السنترال، اماكن منافذ البيع للسلع الغذائية، اماكن تجمع القمامه.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق، برش وتطهير شارع البحر ابتداءاً من ميدان الصاغة وحتى شارع مديرية الأمن وشارع حلقه السمك وشارع النقراشى وتحت كوبرى أبو عميرة وموقف أبو عميرة وشارع الجلاء.

وتواصل رئاسة مركز ومدينة الزقازيق أعمال الرش والتطهير بقريه بنى شبل التابعه الوحده المحليه بشيبه ضمن الإجراءات الوقائية للحمايه من مخاطر فيروس كورونا المستجد كما قامت حملة تطهير وتعقيم مكثفة بقرية شنبارة الميمونة ومدرسه عثمان بن عفان الإبتدائية بالوحده المحليه بشنباره.

قامت رئاسة مدينة القنايات برش و تعقيم وتطهير مقابر القنايات و شارع البحر المردوم وشارع الجندى وحى مسجد التماروة وتقاطع شارع أبو فودة مع حى مسجد التماروة بمدينة القنايات وواجهات جميع المحال التجارية والمنازل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



تطهير الشوارع بمدن محافظة الشرقية



تطهير الشوارع بمدن محافظة الشرقية



تطهير الشوارع بمدن محافظة الشرقية



تطهير الشوارع بمدن محافظة الشرقية



تطهير الشوارع بمدن محافظة الشرقية



تطهير الشوارع والمنازل



تطهير الشوارع والمنازل



تطهير الشوارع والمنازل



تطهير الشوارع والمنازل