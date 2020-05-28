اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 01:00 م
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صور .. توريد 490 ألف طن قمح من المزارعين فى بنى سويف والبحيرة للصوامع

الخميس، 28 مايو 2020 12:12 م
صور .. توريد 490 ألف طن قمح من المزارعين فى بنى سويف والبحيرة للصوامع توريد قمح - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى

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أعلنت محافظتا بنى سويف والبحيرة ، توريد 490 ألف طن قمح من المزارعين للشون والصوامع حتى الآن منذ بداية الحصاد.
 
ومن جانبه أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف،انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي،مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع،مصرحا بأنه تم أمساستلام وتوريد 4578طن قمح،ليصل إجمالي الكميات الموردة"منذ بداية موسم التوريد وحتى صباح اليوم"إلى 195 ألف و706طن قمح ، بنسبة  97.8%  من المستهدف توريده هذا الموسم.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2019/2020،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من:مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية.

جدير بالذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 133 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 الف طن،حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن ،إذ يستمر موسم التوريد 3 أشهر،وكان قد بدأ  في  15 أبريل 2020 ويختتم  في 15 يوليو المقبل

 
فيما أعلن اللواء هشام آمنة،محافظ البحيرة عن توريد 293749 طن من الأقماح حتى صباح اليوم الخميس  28 مايو بالشون والصوامع ، مشيراً أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح هذا العام تبلغ 32 صومعة وشونة متمثلة فى 27 شونة و 5 صوامع مطورة.

وأضاف، أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة، هى 670 جنيهاً للإردب بدرجة 22.5 قيراط، و685 جنيهاً للإردب بدرجة 23 قيراط، و700 جنيه للإردب بدرجة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد .

 


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