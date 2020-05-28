اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 05:18 م
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صور .. تنفيذ 9 قرارات إزالة لمبانى مخالفة بأحياء الإسكندرية

الخميس، 28 مايو 2020 04:31 م
صور .. تنفيذ 9 قرارات إزالة لمبانى مخالفة بأحياء الإسكندرية حملة مكبرة بالاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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واصلت أحياء الإسكندرية مواجهه البناء المخالف بكافة أشكاله، وأشار حى المنتزة ثان ، فى بيان له اليوم ،أنه تم شن حملة بتواجد القيادات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تحت قيادة اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية ،و بالتنسيق مع حي ثان المنتزه تحت قيادة الدكتور ياسر الجندي ،حيث تم تنفيذ قرارات الإزالة أرقام 105 , 106 , 128 , 311 , 312 لسنة 2019 ، والقرارات 122 , 187 , 188 لسنة 2020 ، الصادرة في حق العقار الكائن رابع عقار بعد التكية بشارع العشري من شارع مصطفى كامل الرحامنة والمكوَّن من طابق أرضي وستة طوابق علوية (هيكل خرساني ومبانٍ) والتي تقضي بتكسير وإزالة الطوابق من الأول حتى السادس علوي (هيكل خرساني ومبانٍ) ، وإزالة الطابق الأرضي حتى سطح الأرض ، تم تحرير الإجراءات القانونية الخاصة بالعقار

وتتفيذا لتعليمات القيادة السياسية للتصدي ومحاربة ظاهرة البناء المخالف ،قامت  المهندسة ابتسام الشافعى رئيس حى غرب و المهندسة زينب السيد سكرتير عام الحى و المهندسة مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم ومهندس المنطقة ومدير ادارة المتابعة الميدانية و مدير ادارة اشغال الطريق ومفتشي إدارة المتابعة الميدانية بتنفيذ ازالة فى المهد،وهى عبارة عن إزاله حوائط بالدور الثاني علوي بشارع ابن سهلان وناصية شارع الرشيد رضا بمسطح 50 م٢ تم الهدد بعمال ومعدات الحى لإزالة الاعمال المخالفة وفقا للقانون

 

و كان اللواء محمد الشريف،محافظ  الإسكندرية،قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

 

حملة ازالة
 

 

حملة مكبرة
 

 

هدم المخالف
 

 


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