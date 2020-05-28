صور.. المحافظات تواصل إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

وقال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 39 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 5 حالات تعد بالبناء المخالف للقانون 119 على مساحة 375 متر مربع، و27 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 3305 متر مربع، 7 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 1940 متر مربع، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى امس الاربعاء، 812 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 3925 فدان و17 قيراط و32 سهم، و2984 حالة إزالة مباني بمساحة 409386 متر مربع.

شدد المحافظ، على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادات السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات أدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.