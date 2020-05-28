صور.. المحافظات تواصل إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

كثفت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظات، الحملات المكبرة لازالة حالات التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى ومساواة المخالفة حتى منسوب سطح الأرض على نفقة المخالف ومصادرة معدات البناء وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.
ومن جانبه ، تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، حملات إزالة كافة الاشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص والبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات انفاذ القانون والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 39 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 5 حالات تعد بالبناء المخالف للقانون 119 على مساحة 375 متر مربع، و27 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 3305 متر مربع، 7 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 1940 متر مربع، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى امس الاربعاء، 812 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 3925 فدان و17 قيراط و32 سهم، و2984 حالة إزالة مباني بمساحة 409386 متر مربع.
شدد المحافظ، على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادات السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات أدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.
ومن جانب آخر، شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، حملة مكبرة لتنفيذ إزالة 8 التعديات على الأراضى الزراعية بمرافقة قوات الشرطة وذلك بنطاق الوحدة المحلية بملامس.
وتمت الإزالة كلية لجميع الحالات حتى سطح الأرض وذلك بلودر حماية الأراضى بحضور قسمى الأشغالات والإزالات برئاسة المركز ومدير الإدارة الزراعية ووحدة حماية الآراضى.
وقامت رئاسة مركز ومدينة ابوحماد بتنفيذ حملات إزالة للتعديات المخالفة ، حيث تم إزالة لحالتين تعدى بنطاق الوحدة المحلية بالأسدية، الحالة الأولي عبارة عن سور مبنى بالدبش الأبيض بطول 100 متر علي أراضي أملاك دوله وتمت الإزالة الكلية للمخالفة وحاله التعدى الثانية عباره عن إزالة سور دبش بطول 150متر علي مساحه 5قيراط بعزبه المرازقه بالشيخ جبيل وتمت الازاله الكامله للسور المخالف وبنطاق الوحدات المحليه ببحطيط تم التصدي لحاله تعدي علي الاراضي الزراعية بكفر ابومسلم بمساحه 120متر.
وقام رئيس مركز ومدينة بلبيس بحملة إزالة لقاعه آيس لاند للتصويرعلى طريق مزلقان ميت حمل.
وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بعمل حملة لإزالة حالة تعدى بمساحة قيراط ونصف بناحية عزبة الحمار التابعة لقرية الميساة التابعة للوحدة المحلية بصافور
وقام رئيس مركز ومدينة فاقوس بإزالة تعديات بناء مخالف داخل الحيز العمراني بدون ترخيص للمواطن بقرية الديدامون على مساحة 120م عبارة عن 14حفرة وتجهيزها للصب بالخرسانة المسلحة وتم ردم الحفر وإزالة المخالفة ازالة كلية فى المهد على نفقة المخالف .
وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بالمرور بنطاق الحى لحصر المبانى المخالفة تبين أثناء المرور وجود أعمال بناءا برخصة رقم 1/8/2020وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية.
ياتي ذلك بناء علي تعليمات مشددة ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعه الميدانية لرصد أى محاولات لمخالفات البناء بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وإقامة أدوار غير مرخصة أو أسوار بدون ترخيص وإزالتها فوراً بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين مع الإزالة للأعمال المخالفة فى المهد وفور الشروع فى تنفيذها على نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها وضبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها من قبل الأجهزة التنفيذية بالمراكز والأحياء والوحدات القروية وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية .
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة (1)
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة (2)
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة (3)
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة (4)
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة (5)
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة (6)
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