صحة القليوبية تخصص 5 مراكز لإجراء الأشعة المقطعية لحالات الاشتباه بكورونا

القليوبية ـ إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، تخصيص 5 مستشفيات بالمحافظة، لإجراء الأشعة المقطعية على الصدر في حالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد شكاوى المواطنين من امتناع عدد كبير من مراكز الأشعة الخاصة عن إجراء هذه الأشعة. وأكدت المديرية في بيان لها، أنه تم توفير الخدمة في مستشفيات التأمين الصحي ببنها، والنيل بشبرا الخيمة، وبنها العام، وشبين القناطر، بالإضافة إلى مستشفى بنها الجامعي.

وكانت مديرية الصحة بالقليوبية، تلقت شكاوى بشأن امتناع عدد من المراكز الخاصة للأشعة من إجراء الأشعة المقطعية على الصدر للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

وكشفت مديرية الصحة بالقليوبية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أرقام الأطباء مسئولى الرصد لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، للاستفسار عن حالات الاشتباه بالكورونا، وهم الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجي بالقليوبية 01224386700، والدكتور أشرف الشافعي مدير إدارة المستشفيات 01227019057، والدكتور محمد جمال مدير إدارة الطوارئ 01004901112، والدكتور محمد إبراهيم مدير الرعاية الحرجة والعاجلة 01223288456، والدكتور محمد سعيد مسؤول العناية المركزة بالقليوبية 01000063275.

فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان تخصيص 11 مستشفى، ضمن 320 مستشفى على مستوى الجمهورية لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث سيتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وجاءت المستشفيات التي خصصتها الوزارة بالقليوبية على النحو التالي: "قليوب التخصصي، مستشفى النيل بشبرا الخيمة، بنها التعليمي، ناصر العام بشبرا الخيمة، بهتيم المركزي بشبرا الخيمة، أبو المنجا المركزي بشبرا الخيمة، مستشفى صدر المرج، بنها النموذجي للتأمين الصحي، شبين القناطر، حميات بنها، مستشفى حميات طوخ".