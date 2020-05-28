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شركة أمريكية تجلب كميات كبيرة من الدهون لاستخدامها فى تصنيع لقاح كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 11:00 م
شركة أمريكية تجلب كميات كبيرة من الدهون لاستخدامها فى تصنيع لقاح كورونا لقاح كورونا
كتبت هند عادل

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أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية مودرنا عن عقدها صفقة لتأمين كميات كبيرة من الدهون المستخدمة لإنتاج لقاحها التجريبي لفيروس كورونا في محاولة لتلبية الطلب المتزايد على اللقاح في حاله نجاحه في التجارب التي تجرى عليه الآن.

الدهون

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" قالت مودرنا الأسبوع الماضي أن مرشح اللقاح الخاص بها  وهو أول اختبار يتم اختباره في الولايات المتحدة ، أنتج أجسامًا مضادة واقية في مجموعة صغيرة من المتطوعين الأصحاء ، مما أعطى بصيص أمل لقاح من بين الأكثر تطوراً في التنمية.

وقالت مودرنا في بيان إن الاتفاقية الموسعة مع موردي المكونات الصيدلانية كوردن فارما ستكون فعالة على الفور للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد عليها في الأشهر المقبلة.

وقال خوان أندريس ، رئيس العمليات التقنية والجودة في مودرنا ، "سيوسع هذا التوسع المعروض من السواغات الدهنية المستخدمة في تصنيع لقاح كورونا ".

تخطط مودرنا لتوريد ملايين الجرعات شهريًا في عام 2020 وعشرات الملايين شهريًا في عام 2021 إذا أثبت اللقاح نجاحه، ولا توجد حاليًا علاجات أو لقاحات معتمدة لكوفيد 19 حتى الآن ويتوقع الخبراء أن اللقاح الآمن والفعال يمكن أن يستغرق من 12 إلى 18 شهرًا من بداية التطوير .

كانت شركة موردنا والتي تجرى تجارب لإنشاء لقاح ضد فيروس كورونا، قد أعلنت عن تحقيقه نتائج مبشرة واعدة من أول اختبارات السلامة البشرية التي أجرتها، وفقا لتقرير لصحيفة واشنطن بوست.

توفر البيانات نظرة أولية على أحد اللقاحات الثمانية في جميع أنحاء العالم التي بدأت في اختبار على الإنسان لم يتم نشر البيانات في مجلة علمية وهي ليست سوى خطوة أولى نحو إظهار أن اللقاح التجريبي آمن وفعال.

وارتفع مخزون الشركة في التقرير إلى أن ثمانية مشاركين تلقوا جرعات منخفضة ومتوسطة من لقاح مودرنا لديهم مستويات دم من الأجسام المضادة لمكافحة الفيروسات التي كانت مشابهة أو أكبر من تلك الموجودة في المرضى الذين تعافوا، قد يوحي ذلك لكنه لا يثبت أنه يؤدى إلى مستوى معين من الحصانة.

 

 


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كورونا نيوز

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