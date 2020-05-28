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زى النهارده..الجنايات تعرض فيديوهات لذبح مواطنين بأحراز محاكمة 44 متهما بالانضمام لداعش

الخميس، 28 مايو 2020 09:10 ص
زى النهارده..الجنايات تعرض فيديوهات لذبح مواطنين بأحراز محاكمة 44 متهما بالانضمام لداعش المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى من سنة، وبالتحديد يوم 28 مايو 2019، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، واصلت فض أحراز فى محاكمة 44 متهما فى اتهامهم بالانضمام لداعش، وعرضت المحكمة فيديوهات لذبح أشخاص.

وعرضت المحكمة فيديو لحرب عصابات بين عناصر داعش وآخرين، وظهرت صور بالفيديو لقتلى فى مخيمات، وعرضت فيديو بعنوان "ردع العملاء"، وظهر شخصين مكبلان الأيدى، ثم ظهر شخصان وقاموا بذبحهما وفصل رأسيهما عن جسديهما، وفيديو آخر يظهر إعدام شخصين بواسطة مواد متفجرة.

وعرضت فيديو يظهر إعدام شخص بإطلاق النار، وعرضت فيديو يظهر فيه أشخاص يتحدثون عن الجهاد، وتدريب أطفال على استخدام السلاح، وتدريبات على فنون القتال.

يذكر أن المتهمين فى القضية حصلوا على أحكام ما بين المؤبد والمشدد والبراءة فى القضية.

وجاء فى التحقيقات: المتهمون الأول والثالث والثامن والتاسع ومن الثالث عشر حتى السادس عشر والثامن والعشرون ومن الخامس والثلاثين حتى التاسع والثلاثين والثالث والأربعون والأخير: ارتكبوا جرائم من جرائم تمويل الإرهاب، بـأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أمولا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفر المتهمون الاول والثالث والاربعون والاخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحا ناريا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقا لأغراض الجماعة، ووفر المتهم السابع والثلاثون " طائرة بدون طيار" مزودة بالة تصوير نقلها إلى داخل البلاد وتلقها المتهم الخامس والثلاثون وحازها بمسكنه ثم نقلها، والمتهم التاسع والثلاثون إلى المتهم السادس والثلاثين فحازها بمسكنه، ثم نقلها إلى المتهم الثالث فأمد بها الجماعة الإرهابية، وجمع المتهمون من الثالث عشر حتى السادس عشر، والثامن والعشرون، والخامس والثلاثون، والسادس والثلاثون، والثامن والثلاثون، معلومات أمدوا بها الجماعة لارتكاب أعمال إرهابية، ووفر المتهم الاول مواد تستخدم فى تصنيع المفرقعات أمد بها الجماعة، بينما وفر المتهم الخامس والثلاثون ملاذا أمنا للمتهم السابع والثلاثين على النحو المبين بالتحقيقات.


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