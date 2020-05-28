اليوم السابع
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رفع 41 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة نظافة شاملة بحى شمال مدينة الأقصر

الخميس، 28 مايو 2020 04:00 ص
رفع 41 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة نظافة شاملة بحى شمال مدينة الأقصر رفع 41 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة نظافة شاملة
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه تم إستكمال تنفيذ المتابعات اليومية لإزالة ورفع التراكمات بأماكن مختلفة بمنطقة حي شمال مدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الاهتمام بالنظافة والحفاظ على المظهر اللائق.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه قام أحمد زين رئيس حى شمال المدينة بتنفيذ حملة نظافة مكبرة وشاملة على مدار الـ24 ساعة الماضية، بالتنسيق مع حملة المعدات ورئاسة حي شمال، لرفع تراكمات واكوام القمامة ومتابعة أعمال الرش والتطهير لرفع كفاءة النظافة بالمنطقة، والتي أسفرت عن رفع 41 طن قمامة ومواد صلبة، حيث إستهدفت الحملة مناطق شارع الهيلتون والمركز الحضرى للمرأة والدائري بالنجع الطويل والحزام الأخضر وخلف رئاسة حي شمال بالحزام والتجارة، وجارى العمل للحفاظ على المظهر الحضارى للحى.

وأكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أن المدينة تولي ملف النظافة أولوية قصوى واهتمامًا كبيرًا وتسعى جاهدة إلى تسخير كافة الإمكانيات المتاحة للارتقاء بمنظومة النظافة بكافة الأحياء، مضيفاً أنه جاءت تلك الأعمال استكمالاً لحملات النظافة اليومية الشاملة، والتي تشمل جميع شوارع الحي وتأكيداً على استمرار التواجد الميداني، وتنفيذًا لتعليمات محافظ الأقصر بضرورة الاهتمام بالنظافة والحفاظ على المظهر اللائق، وتوفير بيئة آمنة خالية من التلوث بجميع شوارع الحي المختلفة.

وكان قد قاد رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، جولة لمتابعة حملات النظافة وإزالة الإشغالات بشوارع المدينة، ومن أبرزها منطقة جسر السيالة والقرية، بالتنسيق مع أجهزته التنفيذية والحملة الميكانيكية وقسم النظافة، وأسفرت مجهودات تلك الحملة عن رفع الأتربة والمخلفات الصلبة، وأيضاً تسوية وتمهيد الشارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق وأسفل البلدورات، بجانب تفريغ حاويات النظافة، حيث شدد على أجهزته التنفيذية وقسم النظافة بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم وأنه لا تهاون مع المقصرين في عملهم، مؤكدا بأن الحملة لاقت استحسان المواطنين ومن جانب آخر وجه سليمان برش وتطهير الحاويات، وأيضاً إستكمال رش وتطهير شوارع إسنا والأماكن العامة حفاظاً على صحة المواطنين.


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