رئيس مدينة أبوقرقاص يتفقد أعمال إنشاء أماكن انتظار السيارات أمام المستشفى

وقال إن أعمال الرصف تجرى تحت إشراف مديرية الطرق بالمنيا ضمن خطة الوحدة المحلية لتطوير المناطق والطرق المتهالكة ورفع مستوى الخدمات وتحسين الأداء الخدمي على مستوى مركز ومدينة ابوقرقاص .

كما أكد على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الرصف نظرًا لأهمية استخدام الشارع وإنجاز الأعمال بجودة عالية لتخفيف العبء على مستخدمي الطريق.

كما تفقد أيضا أعمال انشاء ساحة انتظار للسيارات أمام مستشفى ابوقرقاص للحد من الازدحام المرورى بشارع بور سعيد وشدد بعمل أمكان انتظار للمواطنين مرافقى الحالات المرضية التى تأتى الى مستشفى ابوقرقاص العام .

وفى نفس السياق تابعت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمنيا، أعمال الصيانة الدورية والاحلال والتجديد لأعمدة الانارة حيث شملت قري بني حسن وأبو جناح والشيخ تمي، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في تنفيذ الحملات بصفه دورية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع.

بينما نظمت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حملة نظافة كبري بالشوارع الرئيسية والاحياء بالقري التابعة للمركز، حيث تم رفع جميع المخلفات الصلبة باستخدام معدات الوحدة المحلية وتنفيذ اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة ، كما تم اناره طريق المدافن بقرية تله، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية والوقوف على الاحتياجات الفعلية مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.