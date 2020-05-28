دائرة الأوقاف الإسلامية تعلن فتح جميع أبواب المسجد الأقصى الأحد المقبل

كتب أحمد جمعة

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية وشئون المسجد الأقصى، اليوم الخميس، عن فتح جميع أبواب المسجد اعتبارا من يوم الأحد المقبل، ودعت في بيان صحفى لها، جميع المصلين والرواد إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات الطبية الصادرة عن وزارة الصحة لمنع تفشي فيروس كورونا، وأهم ما فيها التزام كل مصل بالكمامة وإحضار سجادة للصلاة، خضوع كل مصل لفحص الحرارة أثناء الدخول للمسجد، الأخذ بسياسة التباعد وعدم الاحتكاك حال الدخول والخروج من المسجد وأثناء أداء الصلاة.

وشددت دائرة الأوقاف على ضرورة الالتزام بالخطوط والأماكن التي وضعتها دائرة الأوقاف الإسلامية لتأدية الصلاة سواء الأماكن المسقوفة أو في الساحات، والاهتمام بالنظافة المطلقة في المسجد الأقصى المبارك بشكل عام وفي أماكن الوضوء والحمامات بشكل خاص.