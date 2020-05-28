خيط الجريمة.. الغيرة تقود النيابة لكشف قتل سيدة سلفتها بـ5 طعنات فى الشرقية

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة" والتى تقدم قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التى تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع.

ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة"، استيقظ أهالى قرية الجوينى بالشرقية، على جريمة قتل بشعة، حيث أقدمت ربة منزل على قتل سلفتها ب5 طعنات متفرقة بجسدها مستخدمة سلاح أبيض سكين، بسبب الغيرة والأطفال.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى مباحث كفر صقر، إخطارا يفيد بوصول "سماح. ش" 35 سنة حاصلة على ليسانس أداب، لمستشفى كفر صقر جثة هامدة، أثر إصابتها بـ5 طعنات متفرقة بالقلب والصدر.

على الفور انتقل رجال المباحث والنيابة للمستشفى لمعاينة الجثة وتبين أنها فى العقد الرابع من عمرها وبكامل ملابسها وبها طعنات متفرقة بمنطقة الصدر والقلب، وانتقلت النيابة لمكان الواقعة لمعاينة ورفع البصمات وسؤال الجيران.

تبين من التحريات، قيام "ر. ر" 30 سنة ربة منزل زوجة شقيق زوج المجنى عليها، بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات أسرية بينهما منها الغيرة ولعب الأطفال وفرت هاربة .

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة وتسليمها للنيابة للتحقيق معها وتضيق الخناق عليها اعترفت بارتكاب الجريمة لأنها تغير من سلفتها لانجابها أطفال وتعيش حياة ميسرة، وقررت النيابة بتشريح ودفن جثة المجنى عليها، وحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.