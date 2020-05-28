اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 05:33 م
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جينات كورونا فى مياه الصرف الصحى قد تتنبأ بارتفاع حالات الإصابة قبلها بـ7 أيام

الخميس، 28 مايو 2020 03:00 م
جينات كورونا فى مياه الصرف الصحى قد تتنبأ بارتفاع حالات الإصابة قبلها بـ7 أيام محطات الصرف الصحى قد تكشف عن كورونا
كتبت إيناس البنا

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توصلت دراسة جديدة إلى أن مراقبة مياه الصرف الصحي بحثًا عن تركيزات عالية من المواد الوراثية للفيروس التاجي كورونا، قد تساعد المسئولين على التنبؤ بحدوث فاشيات جديدة حتى 7 أيام مبكرًا.
 
وأكد العلماء مؤخرًا وفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل"،  أنه على الرغم من أن اللعاب والمخاط الناجم عن السعال والعطاس هما السبيلان الرئيسيان لانتقال الفيروس التاجي، فإن البشر أيضًا "يتخلصون" من الفيروس في الفضلات.
 
جينات فيروس كورونا فى الصرف الصحى
جينات فيروس كورونا فى الصرف الصحى
قام علماء جامعة ييل في الولايات المتحدة الأمريكية،  بدراسة منشأة لمعالجة النفايات في نيو هافن كونيتيكت بعناية ، بحثًا عن علامات الفيروس لمدة شهر ونصف تقريبًا، حيث سبقت الارتفاعات التي تم العثور عليها في مستويات المواد الوراثية في مياه الصرف الصحي، زيادات مماثلة في اختبارات فيروسات التاجية الإيجابية في المنطقة، وكذلك الارتفاعات في المستشفيات.
 
مع بدء الولايات المتحدة في إعادة فتحها ، قد تساعد برامج مراقبة فضلات المدن على الاستعداد لظهور الفيروس مرة أخرى ، وهو الأمر الذي يقلق العديد من خبراء الصحة العامة ، وهو أمر لا مفر منه مع خروج الناس من العزلة والتواصل مع بعضهم البعض.
 
بين 19 مارس و 20 مايو ، قام باحثو ييل باختبار عينات من منشأة معالجة في نيو هافن تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي لنحو 200.000 من سكان المدينة، وتعد الطريقة الأحدث في سلسلة من مجموعات البحث في الولايات المتحدة وخارجها التي تنظر إلى مياه الصرف الصحي كمقياس لتفشي فيروسات التاجية، في نفس الوقت ، قاموا بتتبع كيفية ارتفاع أو انخفاض دخول المستشفيات والاختبارات الإيجابية في المدينة كل يوم.
 
 
تعتبر الجهود المبذولة لتتبع الحالات، والاستشفاء والوفيات الزيادات والانخفاضات في المدن والولايات حاسمة ، خاصة مع بدء إعادة فتح المحليات، فالانتشار المستمر للفيروس التاجي هو أمر شبه مؤكد ، ولكن إذا كانت هناك طفرات ملحوظة في هذه التهم ، فستكون بمثابة علامة تحذير على أن تفشي أكبر قد يكون قيد التقدم ، مما يؤدي إلى استئناف عمليات الإغلاق حتى لا تطغى المستشفيات.
 
قد يعني هذا أنه قد فات الأوان لوقف انتقال المجتمع في الوقت الذي حدثت فيه زيادة ملحوظة في نتائج اختبار COVID-19 الإيجابية، لذا فإن الخبراء حريصون على إيجاد إشارات مبكرة بديلة لأحمال الحالات المتزايدة في المجتمعات.

الصرف الصحى قد يحل المشكلة 

عندما يُصاب شخص ما بفيروس ، يُسقطه ، مما يعني أن آثار المادة الوراثية للفيروس (RNA ، في حالة فيروس كورونا) موجودة في الخلايا التي تغادر أجسادهم بطرق مختلفة.
 
يلقي المصابون بالفيروس التاجي به في اللعاب والمخاط، الذي يدخل البيئة عن طريق السعال والعطس ويلقيها أيضًا في برازهم، الأهم من ذلك ، أن سفك الفيروس التاجي البرازي يبدأ قبل ظهور الأعراض.
 
وجد الباحثون أن كل عينة التي أخذوها تحتوي على فيروس الحمض النووي الريبي التاجي، ففي منطقة نيو هافن الأمريكية ، بلغ عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى بسبب فيروس كورونا ذروته في 12 أبريل.
 
لكن مستويات الفيروس المكتشفة في مياه الصرف الصحي بلغت ذروتها في 9 أبريل - قبل ذلك 3 أيام، ويمكن توقع أعلى عدد من الحالات في المدينة حتى في وقت سابق مع مياه الصرف الصحي، بلغت المستويات ارتفاعها في 9 أبريل ، فيما بلغت الحالات ذروتها في 16 أبريل.
 
 
ما هو أكثر من ذلك ، أن الانخفاض في الحالات والاستشفاء سبقه بالمثل انخفاض تركيزات الفيروس التاجي في مياه الصرف الصحي ، وفقًا لنسخة من الدراسة ، التي لم تتم مراجعتها من قبل الأقران ، والتي تم نشرها على MedRxiv.org، وكتب الباحثون "يمكن أن يكون لدراستنا آثار سياسية كبيرة".
 
ويعد الترصد القائم على مياه الصرف الصحي الآن،  مفيد بشكل خاص للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حيث تكون قدرة الاختبار السريري محدودة.
 

الفيروس التاجى

مياه الصرف الصحى

مواد وراثية

السعال

العطس من كورونا

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