اليوم السابع
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دراسة: 60 ٪ من مرضى كورونا فى دار الرعاية لا تظهر عليهم أعراض الفيروس

الخميس، 28 مايو 2020 12:00 ص
دراسة: 60 ٪ من مرضى كورونا فى دار الرعاية لا تظهر عليهم أعراض الفيروس كبار السن - صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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حذرت دراسة من أن حوالي ثلثي سكان منازل الرعاية المصابين بالفيروس التاجى  لم تظهر عليهم أي أعراض للمرض، حيث قام الباحثون بتحليل حالات تفشي المرض في أربعة دور رعاية في لندن ، والتي دمرت جميعها من قبل فاشيات Covid-19 التي قتلت السكان، كان 40 % من جميع السكان الذين تم اختبارهم في المنازل مصابين بالعدوى - وهي نسبة أعلى بكثير من التقديرات بالنسبة لبريطانيا بأكملها.

وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل فإن ثلاثة أخماس المرضى لم تظهر عليهم أى أعراض أو ظهرت عليهم أعراض غير نمطية مثل الارتباك وفقدان الشهية والإسهال والقيء

على سبيل المقارنة، كان 32 % فقط من الحالات المؤكدة يعانون من السعال الحكي ، بالإضافة إلى 27 % ممن أصيبوا بالحمى  وهما من الأعراض الرئيسية لكوفيد 19.

وحذر الخبراء ، بقيادة فريق في إمبريال كوليدج لندن،  من أن النتائج كانت صحيحة، ويطالب الأكاديميون الآن بـ "اختبار منتظم لجميع المقيمين والموظفين بغض النظر عن الأعراض"، وحذرت إحدى المنظمات الخيرية من أن النتائج كانت "لقطة للدمار الذي يلحقه الفيروس التاجي" عبر قطاع الرعاية بأكمله

وحذر الفريق حملة رقم 10 للبحث فقط عن المرضى الذين يعانون من الحمى والسعال "ربما ساهموا في التأخير" في السيطرة على الأزمة، وأضافوا أنه كان يمكن أن يساهم في العدد الكبير من الوفيات التي لوحظت في المرضى المعرضين بشدة في دور الرعاية.

يعيش حوالي 400.000 شخص في المملكة المتحدة في دور رعاية ، حيث حدثت أكثر من ربع إجمالي وفيات فيروسات التاجية ، وأظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم أن ما لا يقل عن 11،650 من سكان منازل الرعاية توفوا بسبب فيروس التاجي منذ بدء الأزمة.

وتظهر أرقام مماثلة تم جمعها في اسكتلندا أنه تم تسجيل 1،623 حالة وفاة في دور الرعاية ، بالإضافة إلى 297 حالة وفاة في أيرلندا الشمالية


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