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جامعة سوهاج تستقبل أبحاث طلاب سنوات النقل على منصتها الإلكترونية بدءا من 30 مايو

الخميس، 28 مايو 2020 04:34 م
جامعة سوهاج تستقبل أبحاث طلاب سنوات النقل على منصتها الإلكترونية بدءا من 30 مايو الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أنه قد تقرر استقبال أبحاث طلاب سنوات النقل على المنصة الإلكترونية ابتداء من يوم السبت 30 مايو الجارى، وحتى الخميس 2 يوليو 2020، وذلك طبقا للجدول الزمنى المعلن مسبقا، مشيرا إلى المنصة سوف تستقبل الأبحاث لعدد 39228 طالبا بإجمالى 220 ألف بحث، مناشدا الطلاب بضرورة الاطلاع على الجدول الزمنى والالتزام به ورفع الأبحاث أولا بأول وعدم تأجيل الرفع إلى اللحظات الأخيرة .

 

وقال الدكتور محمود أبو العز المدير التنفيذى للمعلومات، إن الجامعة قامت بتدشين منصة إلكترونية أعدها مركز نظم المعلومات الادارية (MIS) يمكن للطالب من خلالها رفع الابحاث المقررة عليه على الرابط التالى mis.sohag-univ.edu.eg/res مشيرا الى ان مركز الخدمات الالكترونية قد سخر كل امكاناته لخدمة الطلاب خلال تلك الظروف الراهنة .

 

وأضاف الدكتور أحمد مسعود مدير مركز نظم المعلومات الادارية، ان الطلاب المسموح لهم برفع الابحاث هم طلاب سنوات النقل فقط الذين قامو بإنشاء حساباتهم على المنصة فى الفترة الماضية وفى حالة وجود أى استفسارات اثناء رفع الابحاث يمكن للطالب الاتصال على رقم 01099785457 او ارسال رسالة على صفحة الفيسبوك facebook.com/sohag.mis وسيتم استقبال الاستفسارات والشكاوى على مدار اليوم كاملا.

 

 

 


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