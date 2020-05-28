اليوم السابع
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تنفيذ 2664 حكما قضائيا وتحرير 1461 مخالفة مرورية بالقليوبية

الخميس، 28 مايو 2020 06:38 م
تنفيذ 2664 حكما قضائيا وتحرير 1461 مخالفة مرورية بالقليوبية حمله مروريه -ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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 تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 186 محكوما عليهم، و13 حكما  جنائيا، خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 186 محكوما عليهم بإجمالى 2664 أحكام منفذة، 893 حكما جزئيًا، و186حكما مستأنفا، وتحصيل 1518 غرامة، وتحرير 54 مخالفة     .

كما تم شن حملة مرورية بالطرق العامة والرئيسية بالمحافظة وأسفرت الحملة عن تحرير مخالفات مرورية لقائدى سيارات ودراجات نارية، حيث تم تحرير  1461 مخالفة، و476 مخالفة   انتظار خاطئ، و 144 تصالح فورى، وسحب 22 دراجة نارية وحجز 2 دراجات، وتحصيل مبلغ 7200.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، برئاسة العقيد أحمد سليم، تم ضبط 24 قضية تموينية، شملت قضية سلع منتهية الصلاحية، وقضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و14 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و4 بمجال الغش التجارى ومصانع غير مرخصة، وتم التحفظ على المتهمين وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 

 

 


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