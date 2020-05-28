تعرف على المستشفيات المخصصة للتعامل مع حالات "كورونا" بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية، عن المستشفيات المنوط بها التعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهى مستشفى جمال عبد الناصر (كرموز)، مستشفى أبو قير المركزى، مستشفى جمال حمادة المركزى، مستشفى العامرية العام، مستشفى أبو قير النموذجى، مستشفى برج العرب المركزى، مستشفى صدر المعمورة، مستشفى رأس التين العام، مستشفى الجمهورية العام، مستشفى صدر كوم الشقافة، مستشفى حميات الإسكندرية.

أما مستشفى العجمى النموذجى، فهى المستشفى المنوط بها استقبال الحالات المحولة، لعزل وعلاج مرضى فيروس كورونا، ويتم استقبال المرضى بها بعد التحويل الرسمى للحالة.

وكانت محافظة الإسكندرية، قد أعلنت إصابة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء بفيروس كورونا.

وقالت المحافظة فى بيان رسمى اليوم ، إنه فى إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها محافظة الإسكندرية من متابعة دورية للمسئولين التنفيذيين والموظفين ، والقائمين على تنفيذ الأعمال الميدانية بديوان محافظة الإسكندرية ، تبين بالمتابعة والفحص إيجابية نتيجة التحليل الخاص باللواء محمد سحلول مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء.

ونوهت محافظة الإسكندرية بأنه تم حصر كافة المخالطين للحالة وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لهم فى هذا الشأن لاسيما أن الإصابة حدثت خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك.

فيما اتخذت المحافظة عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ و المتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية و عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.



